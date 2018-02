Το διακριτικό «άδειασμα» του Τραμπ από την Μελάνια στις κάμερες

Η Μελάνια Τραμπ από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι δεν απολαμβάνει καθόλου τα φώτα και την δημοσιότητα που έπεσαν επάνω της μετά την εκλογή του συζύγου της στην προεδρία.

Ελάχιστες είναι οι στιγμές που ο φωτογραφικός φακός την έχει καταγράψει να χαμογελά- πόσο μάλλον να γελά - κατά τη διάρκεια των κοινών εμφανίσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας τροφή για σχόλια σχετικά με την προσωπική της ευτυχία.

Τελευταία - και μετά την αποκάλυψη της ερωμένης πορνοστάρ του συζύγου της - η Πρώτη Κυρία φροντίζει να κάνει εμφανές με κάθε ευκαιρία ότι της είναι τουλάχιστον αντιπαθής, χαλώντας του την δημόσια εικόνα του ευτυχισμένου οικογενειάρχη.

Η Μελάνια Τραμπ «πληρώνει» τον προεδρικό σύζυγο με την απουσία της, ή με την διακριτική απαξίωσή του, όταν εμφανίζεται, αναγκαστικά, δίπλα του.

Το τελευταίο περιστατικό συνέβη μόλις χθες - και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο. Βγαίνοντας από τον Λευκό Οίκο και πηγαίνοντας προς το ελικόπτερο για ένα από τα ταξίδια τους, ο Τραμπ προσπάθησε να της πιάσει το δεξί χέρι για να εμφανιστούν μαζί στους φωτογράφους, χωρίς όμως επιτυχία. Η Μελάνια, κάτω από το παλτό, τράβηξε το χέρι της.

Ο Πρόεδρος κάλυψε την αμήχανη στιγμή με έναν σύντομο χαιρετισμό, άλλαξαν θέση και συνέχισαν να περπατούν χωριστά.

Το μήνυμα όμως και εστάλη και ελήφθη...

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN

— NBC News (@NBCNews) 5 Φεβρουαρίου 2018