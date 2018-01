Αρχίζουν τα βιολιά: Ο Alexander Rybak επιστρέφει στη Eurovisιon

Μετά την νίκη του με το Fairytale το 2009, ξανά υποψήφιος στη Νορβηγία

Το 2009, ο 22χρονος τότε Αλεξάντερ Ρίμπακ αναδείχθηκε νικητής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που είχε γίνει στη Μόσχα με το έθνικ τραγούδι Fairytale, ξεσηκώνοντας το κοινό και τις κριτικές επιτροπές με το βιολί του.



Φέτος, στα 31 του, ο βιολονίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός και μοντέλο (!) είναι ξανά υποψήφιος για την εκπροσώπηση της Νορβηγίας στην Eurovision 2018 στην Πορτογαλία, με το τραγούδι That’s how you write a song, με μουσικές επιρροές από την ποπ και την ντίσκο.

Από το σύνολο των συμμετοχών που υποβλήθηκαν και σύμφωνα με τον κανονισμό του Melodi Grand Prix (MGP) μόνο δέκα μπορούν να διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου.

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νορβηγίας NRK,έδωσε στην δημοσιότητα τα ονόματα και των 10 καλλιτεχνών που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του εκπροσώπου για την Εurovision 2018.

Τα ονόματα αυτών και οι τίτλοι των τραγουδιών είναι:

Charla K – Stop the music

Alejandro Fuentes – Tengo otra

Aleksander Walmann – Talk to the hand

Stella Mwangi & Alexandra Rotan – You got me

Vidar Villa – Moren din

Tom Hugo – I like I like I like

Ida Maria – Scandilove

Rebecca Thorsen – Who we are

Nicoline – Light me up

Alexander Rybak – That’s how you write a song

Πηγή: OGAE Greece