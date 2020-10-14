Anyuta Rai: Η Ρωσίδα καλλονή που σαγηνεύει με την εξωτική της ομορφιά

Αισθησιακές πόζες που αναδεικνύουν το καλλίγραμμο κορμί της
Μπαίνοντας στον λογαριασμό της στο Instagram , το πρώτο που θα σκεφτεί κάποιος είναι ότι πρόκειται για μία γυναίκα ασιατικής καταγωγής.
Κι όμως, η Anyuta Rai, με τα εξωτικά της χαρακτηριστικά και τα σχιστά της μάτια, είναι μία Ρωσίδα καλλονή με ένα εντυπωσιακό προφίλ στη δημοφιλή πλατφόρμα.
Διαθέτει εντυπωσιακό κορμί, με σέξι αναλογίες, τις οποίες μοιράζεται σε τολμηρές αναρτήσεις με τους περισσότερους από 3 εκατ. followers της.
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Улетела с Бали без любимого... ⠀ Кто следит за сторис, уже знают что мы несколько дней в Джакарте, дорвались до шопинга и дорогих бутиков, потому что на Бали этого просто нет. А вечерами делаем набеги на rooftop барчики😅 Если честно, несколько лет назад я стеснялась заходить в магазины с брендами, потому что казалось, что на меня не так посмотрят, да и вообще зачем ходить облизываться, если не можешь себе это позволить?! 🛍 Тогда я поставила цель выйти на другой уровень, ни от кого не зависеть, проделала большую работу над собой, проработала страхи, стала ещё больше работать, научилась не завидовать тем девочкам у кого все это есть, а стала сама такая и горжусь собой👌🏼🥰 Зайти в Луи/Гучи и купить пару сумок оставить пол миллиона рублей, но выйти с таким непередаваемым наслаждением и чувством собственного достоинства - это о*енно😅 Это меня заряжает зарабатывать ещё больше! ⠀ Знаю, что многие скажут, нафиг вообще эти брендовые шмотки, не понимаю ваших понтов)) А другие напишут, это круто мотивирует! Ты молодец 👍 ⠀ В общем, мне в кайф тратить свои деньги и баловать иногда себя любимую, хотя подарки возможно я люблю больше😂🎁 ⠀ Интересно ваше мнение на счёт этого👇🏼 ⠀ *а фотка на шпагате, как ещё одна недавно выполненная поставленная мной цель🎯
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anyuta Rai (@anyuta_rai) στις