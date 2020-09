View this post on Instagram

I cannot belive it’s being already a year from my experience at Burning Man... Omg!! I’m so grateful I’ve got to live that I’m still in love with those days and that energy. Thank you @hex6collective for letting me be part of your family. And an special thanks to the amazing souls who were part of the experience and now part of my life... My crazy Filipino @erwinbvalencia , @allyoga and @anajuma Miss you 🥰 In the dust we trust!! ✨🤍✨ No puedo creer q ya haya pasado un año de mi experiencia en Burning Man... Madre mía!! Estoy infinitamente agradecida por haber vivido una experiencia como esta. Aún sigo enamorada de esos días y esa energía. Gracias a @hex6collective por dejarme ser parte de vuestra familia. Y gracias especialmente a las increíbles almas q fueron parte de la experiencia y ahora son parte de mi vida... Mi loco filipino @erwinbvalencia, @allyoga y @anajuma Os echo de menos 🥰 #burningman2019 #missyou #grateful #inthedustwetrust #transformation #saralopez #dancer #choreographer #actress