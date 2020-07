Διαδικτυακή κόντρα μεταξύ Γαρμπή-Dua Lipa για τη «Μεγάλη Αλβανία»

Σάλο προκάλεσε ανάρτηση της Dua Lipa στο Twitter, η οποία παρουσίασε χάρτη της Αλβανίας που δείχνει να κατέχει τμήματα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, κοινώς έναν χάρτη της «Μεγάλης Αλβανίας».

Η Βρετανίδα ποπ σταρ είναι παιδί μεταναστών από το Κόσοβο και στη λεζάντα σχολίασε: «Αυτόχθων, επίθετο ιθαγενής και όχι απόγονος μεταναστών ή αποίκων», προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων και σχολίων.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020