Viki Odintcova:Τα σμιλεμένα οπίσθια του 25χρονου μοντέλου

Η Ρωσίδα καλλονή ποζάρει και προκαλεί
H 25χρονη Viki Odintcova είναι ένα πανέμορφο μοντέλο από τη Ρωσία με μεγάλη απήχηση στα social media.
Η Ρωσίδα καλλονή μετρά σχεδόν 5 εκατομμύρια followers τους οποίους έχει ξετρελάνει με το άψογο κορμί της.
Στο σημείο στο οποίο εστιάζουν είναι φυσικά τα σμιλεμένα οπίσθια της.
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Фото из Абу-Даби, а я в Москве лежу дома и лечусь. Вокруг всей сложившейся ситуации, в мире очень много паники и не здоровой реакции людей. Я сталкиваюсь с тем, что знакомые не хотят встречаться, если ты лишний раз упомянул, что приболел. Но, я не осуждаю, меры предосторожности всем не повредят и следует следить за своим здоровьем внимательнее. Как это делать, уверена вы знаете, об этом написал уже каждый социально активный человек. Будьте здоровы 🙌🏾
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Что я делаю дома, без возможности посещения косметолога и массажиста. Конечно, сейчас стоит думать в первую очередь о здоровье, но мы девочки не можем без ухода за собой и нам важно всегда выглядеть хорошо. Во-первых в моем доме постоянно работает увлажнитель воздуха, во-вторых стала больше времени уделять уходу по утрам и вечерам, так как никуда спешить не приходится. Через день обертывания на проблемные зоны, сразу после тренировки, которые сейчас проходят дома. Находясь в замкнутом пространстве и живя в центре, без возможности прогуляться, тяжело, но я решила, что помимо утренней тренировки, в течении дня я буду делать 200 приседаний и таким образом, хоть как-то восполнять дефицит активностей за день. Предлагаю присоединяться ко мне и продолжать жить в движении, а не только лежать на диване и ходить до холодильника))) #stayhome / ph @mavrinstudios / @cosmos_ph
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🤍
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