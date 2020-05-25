Ekaterina Enokaeva: Η Ρωσίδα καλλονή ποζάρει ολόγυμνη

Η 29χρονη σε σέξι πόζες
Η Ekaterina Enokaeva είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο που κατάφερε να γίνει γνωστή όταν άρχισε να δημοσιεύει αισθησιακές φωτογραφίες της με εσώρουχα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το 2014.
Η ξανθιά καλλονή γεννήθηκε στην Μόσχα της Ρωσίας. Το όνειρο της ήταν να γίνει μοντέλο κάτι που τελικά κατάφερε να κάνει πράξη. Η 29χρονη Ekaterina δείχνει καθημερινά τα κάλλη της στους θαυμαστές της ενώ δεν έχει διστάσει να ποζάρει και γυμνή.
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Δείτε μερικές ακόμη πόζες της:
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Во мне столько любви. Мне кажется хватит на нас всех: на наших трёх котов, и двух больших собак. В загородном доме, где мы будем выращивать свои свежие экологически чистые овощи, купаться в бассейне, и у нас будет пруд с рыбками. Мы будем загорать на нашем большом участке и наслаждаться прекрасной погодой, в редкие солнечные дни Петербурга. Я буду готовить тебе вкусные завтраки и каждый день баловать полезной едой, которую мы оба так любим. У нас будет свой спорт зал с большими зеркалами, где мы будем заниматься спортом, и не только. Я буду слушать тебя, поддерживать. Ты будешь баловать меня, заботиться обо мне и беречь. Вечерами мы будем обниматься, есть фрукты в кровати и смотреть интересные фильмы, а после выгоним все зверьё из спальни и будем засыпать под звуки дождя. Когда-нибудь, если нам обоим захочется, у на появится малыш - плод нашей любви. Только вовремя, только когда мы осознано захотим этого, потому что теперь нашей любви слишком много для нас двоих и нашего зоопарка 😁👩❤️💋👨
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Вроде бы кризис, а никто работать не хочет. Питер, такой Питер - этот город создан для лентяев, меланхоликов и добряков. Пытаюсь заказать мебель, полки, чтобы доделать ремонт в квартире. Плачу деньги, а люди даже на начальном этапе затягивают все, будто им все это не нужно. Как сильно в этом плане отличается Москва. Помню, впервые организовывала серьёзную выставку в Москве, да там такие перспективные кадры отвоевывали себе работу, за любые деньги готовы были работать. В Питере на ту же самую работу приходили бездари, опаздывали и вели себя так, будто делают мне одолжение))) Петербуржцы имеют особый склад ума и характера, который сложно встретить в Москве, вам так не кажется?)
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Завтра я еду в Петербург и у меня есть грандиозные планы на месяц: ⠀ 💓 Полный переход на сбалансированное вегетарианское питание как минимум на месяц (напомню, что я уже больше года не ем мясо, изредка балуюсь колбасой (что вредно, да и мяса там нет), и иногда курицей (1-2 раза в неделю) 💓 Отказ от Молочки 💓 Отказ от вредных продуктов 💓 Никакого алкоголя 💓 Биохимия и другие различные проверки здоровья, Мрт спины 💓 регулярная Растяжка и фитнес 💓 Курс массажа 💓 Прочесть две книги 💓Раний подъем ⠀ Какие ещё варианты вклада в своё здоровье, красоту и женственность можно сделать?)
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МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ У МЕНЯ НА ДУШЕ...⠀ ⠀ Я умалчиваю о проблемах со здоровьем, меня всю жизнь мучает бессонница, регулярная апатия и последние 3 года не складываются отношения с мужчинами, да и не хочется. Я часто чувствую себя потерянной в жизни и не понимаю что делать, в каком направлении мне двигаться ⠀ Когда я увидела свою подругу Настю, прилетевшую из Колумбии меня хватило удивление. ⠀ ⠀ Её как будто подменили, в хорошем смысле.⠀ ⠀ Я почувствовала в ней загадочное спокойствие и уверенность в себе, что сильно заинтересовали меня.⠀ ⠀ А дальше она рассказала мне о 15 церемониях Аяваски в джунглях Амазонии, которые изменили её жизнь.⠀ ⠀ Я поняла, что это то, что мне так нужно сейчас: познакомиться с собой настоящей, понять, что я делаю не так, столкнуться лицом к лицу со своими страхами и эго.⠀ ⠀ На одной из своих последних церемоний Настя осознала, что может помочь многим людям решить большое количество проблем, если познакомит с Аяваской, поэтому, мы ⠀ решили организовывать закрытый ретрит только для тех, кто реально ГОТОВ и хочет изменится.⤵️ ⠀ ⠀ ☘ЦЕРЕМОНИЯ АЯВАСКА☘⠀ С 24 по 31 мая. Колумбия.⠀ ⠀ @anastasiya__tumanova в своём Инстаграм искренне поделилась откровенной историей о том, как избавилась от расстройства пищевого поведения, бросила курить, употреблять алкоголь и чётко поняла в каком направлении двигаться.⠀ ⠀ Если тебе близка и интересна эта тема, то по ссылке в шапке профиля @anastasiya__tumanova ты сможешь найти всю подробную информацию о ретрите и если у тебя появятся вопросы, задавай 👉🏻 @anastasiya__tumanova #tumanova_ayahuasca #ayahuasca #ayahuascaceremony #ayahuascaretreat #ayahuascaspirit #ayahuascahealing #аяваска #аяваскапройти #аяваскаретрит #аяваскацеремония #церемонияаяваски #айахуаска
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С 17 по 19 февраля буду в Москве С 19 февраля по 1 марта Тайланд-Пхукет 🏝🥳
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❤️ link in my profile❤️ ❤️ waiting for you on my ОnlyFаns page❤️
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Люди очень боятся быть «ненужными». В погоне за душевным спокойствием они компенсируют этот страх тем, что выбирают партнеров, которые зависят от них и любят ИХ, а не тех, кого любят они САМИ и с кем на самом деле хотят быть. Иногда равнодушие бывает взаимным, и люди вместе просто для того, чтобы с «кем-то» быть. Или на взаимовыгодных условиях. Человеку нужно научиться существовать одному. Я не понаслышке знаю, как это непросто. Особенно, когда ты всю сознательную жизнь жил с кем-то. Прошло уже много лет, как я одна, и, кажется, я готова открыть своё сердце для любви ❤
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У вас когда-нибудь были прозвища? Были ли обидные? ⠀ До того как я пошла в первый класс, родственники называли меня «Васька». Потому что внешне я была очень похожа на папу и вела себя как мальчишка. В школе из обидного было разное, но все было связано с моей сильной худобой и плоской фигурой (до 14 лет): скелет, доска, плоская. Я была спортивная, худая и сухая. Помню у меня даже были «все кубики» на животе видны. С 18 лет я их больше не видела 🙈🐷 ⠀ В старших классах меня называли «Сисель». Я точно не помню с чем это было связано. Видимо, с грудью)) Родственники в это же время часто называли «гладким утёнком». С намеком, что в детстве я была не очень симпатичная, а потом похорошела. Мне исключительно повезло, потому что я не помню, чтобы дети издевались надо мной из-за заикания. Это было, конечно, но очень редко))
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Ничто не смущает меня так сильно, как попытки едва знакомых людей прикасаться ко мне. Ненавязчиво, шутя, типа случайно - ужасно раздражает. Приходится делать вид, что все окей, а потом просто найти повод уйти и больше никогда не видеться. У меня создаётся впечатление, что надо мной происходит какое-то легкое насилие - все эти нелепые тактильные контакты, абсолютно ненужные, когда ты малознакомый человек.
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Я серьёзно настроена в будущем зимовать на Бали. Здесь немного жарковато для меня, но думаю, можно привыкнуть. Высокая влажность радует мою кожу, страдающую дерматитом, здесь нет сухости, боли и стянутости. В Петербурге кожа зимой особенно страдает. На Бали все передвигаются на мопедах. Пешком ходить по дорогам практически невозможен. Опыт вождения на байке у меня 16 лет. Умею кататься даже по лесу по узким незнакомым тропинкам. Но в этот раз я не решусь здесь арендовать, потому что побаиваюсь: логика вождения мне не понятна, так что побуду пока что пассажиром - буду наблюдать. Поговаривают, что если и есть пострадавшие на дорогах, то чаще всего это туристы. Снимать жильё тут недорого. Комната в хорошенькой виле может стоить 25000 рублей в месяц. Еда вкусная, можно найти много полезного в магазинах. Продукты недорогие. Хотелось ты приезжать как минимум на месяц. В идеале 3 месяца. Но пока это только теоретически. На данный момент Возможности улетать на такому срок нет. В какой стране вы хотели бы жить? Готовы переехать навсегда из своего города/страны? Photo @roman_rudenko Md @enokaeva