Η πιο σέξι αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων τρελαίνει κόσμο με το ατελείωτο κορμί της

Hoy me quiero tomar un tiempo para responder a las chicas que me piden consejos para salir de la mejor manera posible en sus fotos de vacaciones. Son algunos truquitos que aprendí en mi época de modelo. Espero que les sirva. 🤗🙌🏽💃 ● En primer lugar intenta tomarte las fotos que son al aire libre con la luz del atardecer, es la luz mágica, cubre casi todas las imperfecciones. Y resalta los colores de la piel, ojos y cabello. Además define y resalta los musculos.. La luz del amanecer también funciona igual pero no creo que intenten eso 😂😁 Evita esa luz de entre las 10 y las 16 hs que resaltan todas nuestras imperfecciones😑🤦🏾‍♀️🙈 Ni se les ocurra intentar fotos en ese horario por que la celulitis, estrías etc serán las protagonistas. 😖😤😪 ● Tenes que invertir en una buena camara. Particularmente yo uso la cámara de mi Samsung. Por que no me quiero cargar con otras camaras. Tiene una cantidad de funciones que en la nueva tienda de Samsung que está en el paseo La Galería en 10 minutos te enseñan todo. ● Mirate al espejo y aprendé cual es tu mejor perfil. Todos tenemos uno. Trata de posar siempre de ese lado. ●También hay algunas poses que nunca nos favorecen, mi brazo sale muy grande es lo que más me suelen decir. Proba llevando el codo para atrás con el brazo flexionado. ●Casi me olvido de un detalle SUPER IMPORTANTE, limpien la cámara antes de usarla, SIEMPRE, y no la limpien con el dedo por favor 🙏 usen una telita de algodon, puede ser tu remera 😉🙂🤗 Las fotos son otras con la cámara limpia!!!! 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽♥️ No es tan fácil de explicar todo, estoy a punto de hacer un tutorial de tanto que me preguntaron 🙈😅 Las fotos son el el recuerdo más lindo y mejor si salimos bien en ellas 😍🤗😁 ♥️♥️🌞