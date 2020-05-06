Η 26χρονη Ρωσίδα με το τέλειο κορμί απογειώνει τη φαντασία

Aναστατώνει το ανδρικό κοινό με την εμφάνισή της η Kristina Krayt
Η Kristina Krayt είναι το σέξι μοντέλο από τη Ρωσία που αναστατώνει το ανδρικό κοινό με την εμφάνισή της.
Η 26χρονη Kristina το 2017 είχε πάρει μέρος και στα καλλιστεία της χώρας της για την ανάδειξη της «Μις Ρωσίας»
Το μοντέλο έχει αδυναμία και στις σέξι πόζες και φροντίζει να ανεβάζει συχνά στο λογαριασμό της στο Instagram, αναστατώνοντας τους followers της.
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Смотрю на старые фотки и вдохновляюсь Вчера в сторис я поделилась моими преображениями при помощи причёсок. Это наглядное подтверждение, что даже небольшие изменения могут кардинально изменить весь облик. Чтобы быть всегда разной нужно немного фантазии и тогда не придётся делать воронье гнездо или ирокез на своей голове. Хотите больше сторис про мой опыт, преображения и эксперименты с внешностью и не только? Пишите в комментариях следующую тему для публикаций и я обязательно сделаю для вас подробные разборы!
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Эти фото весь день, по какой-то причине, не загружаются, ну, да ладно! Фотки есть, мыслей нет. Второй день в спячке. Вроде Меркурий закончился
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Beach bum! 🤿 Это все, что мне пришло в голову глядя на фото. И это словосочетание полностью отражает наше времяпрепровождение на Маврикии. Наши пятые точки прописалась на пляже и не хотят менять обстановку. А вы предпочитаете лежачий пляжный отдых, или активно трясти маракасами: серф, дайвинг и тд?
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Копилка закатов растёт! Сегодня в неё отправляется невероятное небо Маврикия После поездки в Кейптаун мы по достоинству оценили нашу виллу @evacoholidays и ее близость к одному из топовых в этой местности бич-клабов @laplagebyevaco . Почти все время мы проводим в нем. Отдыхаем, купаемся, потягиваем очень вкусные коктейли А главное, чтобы в нем оказаться нам нужно всего лишь проснуться и сесть в машину и доехать 5/7 минут. С нашей стороны было просто очень умно предусмотреть этот момент ещё на стадии планирования путешествия. И теперь мы можем наслаждаться всем сразу: видом, коктейлями, музыкой и шумом прибоя на закате Оцените работу моего личного фотографа ♥️
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Тайны сохранений! Я тут недавно провела ревизию статистики и поняла, что лучше всего «заходят» фото со мной в купальниках. Чем больше видно - тем больше сохранений. И сколько бы мне не говорили, что хотят видеть интеллектуальный контент, статистику не обманите. У меня топ по публикациям: тело и фото с любимым. А сама я сохраняю шляпы, идеи съёмок и поездок - все сбывается. Что у вас в сохраняшках? Только честно, давайте!