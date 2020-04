Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε το καλοκαίρι και έφερε καύσωνα στο Instagram

View this post on Instagram

+1 αν θα ήθελες και εσύ να βρίσκεσαι σε μια παραλία με ένα κοκτέιλ στο χέρι 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♂️🙋🏼‍♂️🙋🏼‍♂️🙋🏼‍♂️