Anastasia Reshetova, η πιο σέξι επιχειρηματίας της Ρωσίας

Ατελείωτα πόδια και αγγελικό πρόσωπο...
Ο 24χρονη Ρωσίδα Anastasia Reshetova, τα «σπάει» με την εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά και όχι μόνο.
Η καλλονή, που έχει πάρει μέρος και στο διαγωνισμό «Μις Υφήλιος», έχει δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση με καλλυντικά, χωρίς να έχει εγκαταλείψει το μόντελινγκ και έχει κερδίσει τον χώρο της επιχείρησης, αλλά και τον ανδρικό πληθυσμό.
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Одним из принципов моей жизни является забота о собственном здоровье, здоровье моей семьи, сотрудников и клиентов моего салона. Особенно в нынешней ситуации Поэтому я выбираю сертифицированный, безопасный, европейский продукт: гель-лаки Neonail Professional от @neonail_russia. Именно в этом бренде я увидела широкую палитру оттенков и высокое качество гипоаллергенного материала, сохраняющего женское здоровье и красоту. Именно поэтому данная марка #neonail представлена во всех салонах моей франшизы
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Наконец-то показала вам свою любимую частью ухода за телом)) (листай ) И в честь этого мы с @shineis.ru решили провести челлендж) Давай готовиться к лету вместе! Пришли свои фото, insta- аккаунт и краткий рассказ о себе и своём образе жизни нам на почту [email protected] Мы выберем 10 участниц, которым отправим все продукты, необходимые для коррекции фигуры 🙂 Что далее нужно от тебя?) Выполнить все инструкции, подвести промежуточные итоги, написать честный отзыв и похвастаться результатом!;))
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Как и обещала на прошлой неделе - теперь у нас в салоне есть массажный кабинет, где с завтрашнего дня Вас будет принимать моя массажист, к которой я хожу уже более года. В основном я делаю лимфодренажный (очень хорошо сливает воду, даже сразу после первой процедуры) и антицеллюлитный массаж в профилактических целях. Также в скором времени мы начнём делать обертывания и уходы, а пока можно наслаждаться любыми видами массажа у нас в @inhype.beauty Записывайтесь +7 (906) 030-34-00 ! Ждём !
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К началу весны открываю SPA - кабинет (уход за кожей тела, массажи) , а также запускаю инъекционную и лазерную косметологию. Сейчас все в процессе подготовки. Уверяю, что вам понравится все от и до) Дождались @inhype.beauty. А тем временем, мы продолжаем отсматривать ваши резюме на вакансию врача - косметолога, массажиста, lash-мастера на почте [email protected]
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