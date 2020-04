Από δωρεές έως συναυλίες: 8 τρόποι που οι celebrities βοηθούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού

Χείρα βοηθείας στους ευάλωτους

Οι διάσημοι σπεύδουν να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους στον κόσμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, από το να δίνουν χρήματα έως πιο ιδιαίτερες εκδηλώσεις συμπαράστασης.

Ακολουθούν 8 τρόποι με τους οποίους οι celebrities προσφέρουν τη στήριξή τους σε όσους δίνουν μάχη να αντιμετωπίσουν τη νόσο COVID-19.

Το ίδρυμα Clara Lionel Foundation της τραγουδίστριας της ποπ Ριάνα ένωσε τις δυνάμεις του με το ίδρυμα Shawn Carter Foundation του Τζέι Ζι και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Twitter Τζακ Ντόρσι για να προσφέρουν δωρεές ύψους 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε 11 οργανισμούς που βοηθούν θύματα ενδοεικογενειακής βίας και άστεγους ή νέους θύματα διακίνησης, που πλήττονται από τις καραντίνες που έχουν επιβληθεί λόγω του νέου κορονοϊού.

Ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε προσφέρει ρόλο κομπάρσου σε ταινία με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο ντι Κάπριο και τον Ρόμπερτ ντε Νίρο για τον νικητή λοταρίας που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "All In Challenge" και με στόχο τη συγκέντρωση εκατομμυρίων για να διανεμηθούν τρόφιμα σε ευάλωτες ομάδες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ο ράπερ Snoop Dogg έστειλε βίγκαν μπέργκερ της αλυσίδας Beyond Meat σε κέντρο περίθαλψης στο Λος Άντζελες. Το μοντέλο Κάρλι Κλος και ο ηθοποίος Κέβιν Χαρτ είναι επίσης πρεσβευτές της αλυσίδας και στηρίζουν τη δέσμευσή της να προσφέρι πάνω από 1 εκατομμύριο μπέργκερ.

Ο DJ Fatboy Slim θα δείξει την ευγνωμοσύνη του προς το υγειονομικό προσωπικό παρουσιάζοντας μια δωρεάν club βραδιά στη Βρετανία προς τιμή των χιλιάδων μελών του ιατρικού προσωπικού και άλλων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να αποβάλουν το στρες τους χορεύοντας.

Το αστέρι της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξεκίνησε μια απρόσμενη εκστρατεία υπέρ των ευάλωτων αφού έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία ζητούσε την επαναδιανομή του πλούτου για να βοηθηθούν και άλλοι.

Το αστέρι της μουσικής κάντρι Ντόλι Πάρτον ελπίζει να βοηθήσει στο να βρεθεί θεραπεία για τον κορονοϊό, κάνοντας δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων για ιατρική έρευνα, αφού έμαθε για τις «συναρπαστικές εξελίξεις» στον τομέα.

Η Λέιντι Γκάγκα διοργανώνει μαζί με πολλούς αστέρες του πενταγράμμου τη συναυλία "One World: Together At Home" σε συνεργασία με το Global Citizen group στις 18 Απριλίου για τη συγκέντρωση χρημάτων για τους επαγγελματίες υγείας που δίνουν μάχη με την πανδημία.

Ο τραγουδιστής των U2 και βετεράνος ακτιβιστής Μπόνο έκανε διπλωματική παρέμβαση γράφοντας στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζάε-ιν και ζητώντας του να βοηθήσει την Ιρλανδία καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό.