Alina Lobacheva: Η Ρωσίδα καλλονή που αφήνει λίγα στη φαντασία

Δυτικά μέσα ενημέρωσης την αποκαλούν «η χαμένη αδελφή των Καρντάσιαν»
Η μελαχρινή καλλονή από τη Ρωσία Alina Lobacheva είναι μοντέλο και μία από τις επιτυχημένες influencers, καθώς έχει καταφέρει σε μικρό χρονικό διάστημα να έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram.
Η 21χρονη έχει χαρακτηριστεί λόγω εμφάνισης αλλά και lifestyle από δυτικά μέσα ενημέρωσης «η χαμένη αδελφή των Καρντάσιαν».
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Η Ρωσίδα καλλονή με τις εντυπωσιακές καμπύλες, καταφέρνει να κερδίσει κυρίως το ανδρικό κοινό με τις αισθησιακές της φωτογραφίες και βίντεο, που αφήνουν λίγα στη φαντασία.
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У всех девушек есть такой знакомый который постоянно клянчит, только не денег, нет, а секса. Он постоянно сподвигает ее заняться эдакой секс-благотворительностью, трахомеценатством. Идет постоянный прессинг и попрошайничество: «Ну, дай, пожалуйста…» – «Нет!» – «Ну, дай, сколько не жалко…» и все в том же духе. Узнали кого то?) Самое удивительное, иногда этим типам действительно перепадает секс. Потому что им проще дать, чем объяснить, почему нет 🤣
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Я не знаю, сколько женщинам нужно "съесть дерьма", чтобы до них дошла элементарная мысль о том, что мужчина, приходящий в их дом без заботы, еды, денег, желания помочь или хотя бы цветов - это не их мужчина. Это какой-то таинственный, иногда уже почти одичавший хрен с горы, у которого из положительных качеств есть лишь периодическая эрекция, а из отрицательных - странности всех мастей, которые разгадает не каждый квалифицированный психолог. Мужчина всегда заботится о своей женщине, как может разумеется, не обязательно он должен покупать ей машину через месяц знакомства или заваливать деньгами, но проявлять знаки внимания и заботиться о ней он обязан! Никто никому ничего не должен, это чистая правда, но не должен ничего, кроме поступков нормального мужчины, адекватного воспитанного человека и т.д. Так заведено с древности: женщина через секс отдаёт мужчине энергию и взамен получает блага, заботу, защиту для продолжения рода. Если женщина ничего не получает, сколько с ней не спи - она ничего не отдаст. Все рассуждения на эту тему обмена энергиями, где оба отдают и что-то там получают от любого случайного секса, просто пустой трёп на кухне. Именно поэтому многие Казанова, инстинктивно, рассказывают сказки, обещают золотые горы, ведут себя непременно круто, делают всё красиво, завоёвывают, не просто, чтобы "дала", а чтобы "отдала" свою энергию, в кредит так сказать, за возможное будущее благо или подарки. Именно поэтому говорят - женщина любит ушами. Ведь если просто переспать с женщиной, если она не очарована вами, не сияет, если к тому же ещё и ничего не получила важного, то энергии от неё нет, это просто секс, гимнастика, разминка, взаимный массаж гениталий. После такого секса обычно даже не звонят, и уж точно не пишут книги, после такого секса точно не творят, не окрыляются, не меняются, а если и творят, то только полную х-ню. Мужчина - непонимающий элементарного колеса энергообмена, игнорирующий опыт целых поколений других успешных мужчин - просто осёл, с которого совершенно нечего взять. Так что ищите не тех, с которых есть что взять, а тех, кто очарован вами и сам хочет отдавать, сделать вашу жизнь лучше. P.S. автор не известен.
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Мне сказали что нужно удалить все фото в белье и пошленькие в купальниках, потом сказали что у меня и в одежде очень вызывающие и соблазнительные фото 😂 Что мне делать? Фоткаться в свитшотах и свитерах с наимилейшим выражением лица?) Ну если я излучаю сексуальную энергетику и типаж у меня «сучьий», что я могу сделать?) 🤣
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