Αρνητικοί στον κοροναϊό Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα

Καλημέρα σε όλους! Αφού πέρασαν πάνω από 5 μέρες χωρίς συμπτώματα και μετά από τις οδηγίες των ειδικών, κάναμε ξανά το τεστ και μάθαμε χθες με τη Χριστίνα ότι είμαστε πλέον αρνητικοί στον κορονοιό. Περάσαμε συνολικά 17 μέρες στο σπίτι και συνεχίζουμε, ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Τα έντονα συμπτώματα κράτησαν για περίπου 10 μέρες, και είμαστε από τους τυχερούς που το περάσαμε όλο αυτό ήπια και χωρίς μεγάλο κίνδυνο. ⁣ ⁣ Σας στέλνουμε την αγάπη μας και σας ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματα υποστήριξης και το ενδιαφέρον σας για την πορεία της υγείας μας. Η αγάπη σας είναι συγκινητική και μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό το διάστημα. ⁣ ⁣ Την αγάπη μας στέλνουμε και σε όλους όσους "έτρεξαν" να πουν ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα, μια συνομωσία, που δημιουργήσαμε για να κερδίσουμε "κάτι". Η ανθρώπινη βλακεία τελικά ήταν πάντα και είναι πιο επικίνδυνη από κάθε ιό. Μπορεί να είμαστε στη "δημοσιότητα", αλλά βασικά είμαστε άνθρωποι που, όπως θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, αρρωστήσαμε από έναν ιό που απειλεί όλους μας! Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά, ότι αυτή η πανδημία είναι 100% πραγματική, είναι επικίνδυνη και μας αφορά όλους, όχι μόνο τους ηλικιωμένους. Και ο μόνος τρόπος για να προστατευθούμε σήμερα και να προστατέψουμε αυτούς που αγαπάμε είναι με το να ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ! ⁣ ⁣ Κανένας μας δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτήν την πρωτόγνωρη εμπειρία που ζούμε. Και όπως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, είναι κάτι που δεν ήταν στο χέρι μας να το αποφύγουμε. Αυτό που είναι όμως 100% στο δικό μας χέρι είναι το πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την κατάσταση. Ας μείνουμε, λοιπόν, ενωμένοι, ας δείξουμε αλληλεγγύη σε αυτούς που το χρειάζονται, ευγνωμοσύνη προς όλους αυτούς που μάχονται για εμάς εκεί έξω, ας βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ, και ας διατηρήσουμε πάνω από όλα τη λογική μας μέσα σε αυτή την παράνοια...⁣ ⁣ Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη, κουράγιο και γρήγορη ανάρρωση στους ασθενείς.⁣ Το αύριο θα έρθει και θα είναι γεμάτο ήλιο, γέλια, φίλους και δημιουργία. Τώρα είναι οι μέρες για να το σχεδιάσετε...