Το σέξι γυμνασμένο κορμί της Ελένης Πετρουλάκη

✦The goal of meditation isnt't to control your thoughts, it's to stop letting them control you✦ Διαλογισμός σημαίνει χαλάρωση, απόλυτη χαλάρωση. Πλήρης παύση κάθε δραστηριότητας, σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής... Είναι σημαντικό να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για την χαλάρωση μας γιατί η ζωή μας είναι γεμάτη εντάσεις...