View this post on Instagram

• Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις • Ν.Χριστιανοπουλος —————𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 𝗴𝘂𝘆𝘀————— #sea #salty #summerstyle #summer #summervibes #friends #happyday #poetry #liveyourlife 💦