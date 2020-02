H τρομακτική αλλαγή στην εμφάνιση της «Καρολάιν» του «Baywatch»

Όσοι μεγάλωσαν βλέποντας Baywatch, δεν γίνεται να μην θυμούνται -πέρα από την Πάμελα Άντερσον-, την Yasmin Bleeth.

Η μελαχρινή καλλονή, η «Καρολάιν» όπως εμφανιζόταν στην τηλεοπτική σειρά, είναι πλέον 51 ετών και δεν θυμίζει σε τίποτα τη νεαρή κοπέλα με το κόκκινο ολόσωμο μαγιό που προκαλούσε εγκεφαλικά σε κάθε της εμφάνιση.

Στο twitter ανέβηκαν φωτογραφίες της όπου εμφανίζεται με πολλά παραπανίσια κιλά, κάνοντας βόλτες με το σκύλο της στη Νότια Καλιφόρνια.

Baywatch star Yasmine Bleeth, 51, takes her dog for a walk in LA https://t.co/wuiy58tC5r via @DailyMailCeleb This is fat shaming. Shame on the paparazzi

— Dara Zane Scully (@DaraZaneScully) February 19, 2020