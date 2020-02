Το πρώην κορίτσι του GNTM ποζάρει με μαύρο σουτιέν και προκαλεί αναστάτωση

View this post on Instagram

Αγαπημένο μου 2019. Σε ευχαριστώ που μου έφερες τόση τύχη, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Σε ευχαριστώ για όλες τις όμορφες στιγμές που μου χάρισες, για κάθε δυσκολία που ξεπέρασα και για κάθε επιτυχία που κατέκτησα. Σε ευχαριστώ για τους ανθρώπους που έφερες στη ζωή μου και σε ευχαριστώ διπλά για τους ανθρώπους που πήρες, δεν χρειαζόταν να βρίσκονται μέσα σε αυτήν. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες αναγνώριση, σε ευχαριστώ που με άφησες να κάνω περήφανο τον εαυτό μου και τους ανθρώπους που αγαπάω. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες να βιώσω νέες εμπειρίες, να γνωρίσω καινούρια μέρη και καινούριους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ που γνώρισα τον άνθρωπο της ζωής μου, σου είμαι ευγνώμων, σε ευχαριστώ για όλα. ______________________________________________________________Αγαπημένο μου 2020. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να προσφέρεις σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ό,τι και αν του λείπει. Μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα πιάτο φαγητό, μία στέγη, έναν σύντροφο, υγεία, έναν καλό φίλο, αγάπη, έρωτα. Να έχετε μία υπέροχη χρονιά, γεμάτη φαντασία, αγάπη, νέες γνωριμίες και πάνω από όλα υγεία. _____________________________________________________________ Σας αγαπώ ❤️ _____________________________________________________________ #model #newyearseve #2019 #happy #woman