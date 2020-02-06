Παρουσιάστρια προκαλεί «εγκεφαλικά» με τα οπίσθια της

Το όνομα της έγινε ευρέως γνωστό όταν με αφορμή έναν τραυματισμό στον αστράγαλο, πόζαρε στο φυσιοθεραπευτήριο σχεδόν γυμνή. Η πόζα της ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας και το νεαρό μοντέλο είδε τον εαυτό της να «παίζει» παντού.

Η ίδια τότε μεταξύ άλλων είχε πει: «Μετά τη φωτογράφησή μου, έλαβα δεκάδες μηνύματα από αγνώστους που μου πρόσφεραν λεφτά για να ποζάρω για εκείνους, ή λάμβανα ερωτικά μηνύματα».

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4

— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 24, 2018