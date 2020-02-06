Παρουσιάστρια προκαλεί «εγκεφαλικά» με τα οπίσθια της

Δείτε τις καυτές πόζες της
Το όνομα της έγινε ευρέως γνωστό όταν με αφορμή έναν τραυματισμό στον αστράγαλο, πόζαρε στο φυσιοθεραπευτήριο σχεδόν γυμνή. Η πόζα της ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας και το νεαρό μοντέλο είδε τον εαυτό της να «παίζει» παντού.
Η ίδια τότε μεταξύ άλλων είχε πει: «Μετά τη φωτογράφησή μου, έλαβα δεκάδες μηνύματα από αγνώστους που μου πρόσφεραν λεφτά για να ποζάρω για εκείνους, ή λάμβανα ερωτικά μηνύματα».
Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.
Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4
— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 24, 2018
Η Yulia Ushakova μοντέλο και παρουσιάστρια αφήνει άφωνους με την ομορφιά της όσους την αντικρίζουν. Το δυνατό της σημείο πάνω της όμως φαίνεται πως είναι τα καλογυμνασμένα οπίσθια της τα οποία και φροντίζει να δείχνει στις φωτογραφίες που ανεβάζει στο Instagram.
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Я вернулась.. Навстречу московской рутине! 😜🤟🏽 Снова ежедневные тренировки, растяжка, работа над проектами и над собой 🤪😎 Но пока я вообще не знаю куда себя деть 🙈😂 То ли акклиматизация, то ли адаптация, а может я просто была не готова возвращаться в зиму 😝❄️ Как побыстрее снова начать радоваться жизни? Товарищи знатоки! Как??!🙈
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Я знаю, что вы любите что-нибудь угадывать 😜 И ещё я знаю, что некоторые из вас уже неплохо меня знают! Я снова залайкаю тех, кто найдёт одну ПРАВДУ из этих трёх фактов: 1. Я дико боюсь обезьян 😱 и не верю в теорию Дарвина 🔫 2. Я умею танцевать стриптиз 😈 3. Считаю, что любовь на расстоянии существует ❤️ 1, 2 или 3❓ И ваше мнение насчет третьего пункта? Жду комменты! 💋☀️ #фитнестур #таиланд #karonbeach #thailand🇹🇭
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Ну вы уже заметили, что я люблю боль 😂😂😂🙈 Конечно, не любую, а только ту, что на благо здоровью 💪🏽 Недавно я говорила, что у меня частенько болит спина (чаще поясница, но и грудной отдел бывает клинит 😣) и я нашла мануального терапевта, который мне помог 😇 (Спасибо всем, кто делился контактами!💋) Сейчас я прохожу курс лечебных массажей и помогаю себе с помощью акупрессуры. У меня для этого есть офигительный набор от @pranamateco (я еще в прошлом году вам о нем рассказывала!)- колючие подушка и коврик, которые стимулируют кровообращение в области спины и шеи. Я лежу по 15-20 минут с утра, перед завтраком но после пробежки, пока пишу пост в инстаграм или отвечаю в рабочие чаты 😜 Сначала это больно, но через 5 минут тело постепенно адаптируется и становится приятно 🤤 От раза к разу можно увеличивать время, проведённое «на иголках» 😜 или ложиться всякий раз, когда есть свободная минутка дома)) Я сгибаю колени, чтобы усилить давление на мою проблемную зону- поясницу. Но что важно- болевые ощущения становятся все меньше и меньше, благодаря правильному восстановлению! Кстати, девочки, этот коврик может использоваться как дополнительное средство в борьбе с целлюлитом- усиливающаяся циркуляция крови помогает ускорять обмен веществ! А ещё акупрессура помогает укреплять имунку в холодное время. Я доверяю свою спину @pranamateco, так как он второй год подряд (!) побеждает как Лучший аксессуар для здорового образа жизни в главной ЗОЖ-премии России - Live Organic Awards! Искренне желаю всем здоровья! ❤️ Ваша Юлька 💋 #pranamateco #здоровье #фитнес #форма58
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Чет мне как-то даже нравится текущая форма 😜🙈 С жирком на животе, но зато и с пятой точкой 😈 Так что лучше- быть сухой, но без объемов 🍑 или наполненной жизнью, жирком и углеводами и с формами ⁉️ Хотелось бы особенно мнение мужчин узнать 😁 Зуб даю, девчонкам больше нравится сухость! А парням жирок 😈😂🔥 #brothersboxingclub #тренировка #форма #фитнес
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Когда я прошу моего помощника «как-нибудь прикольно смонтировать видос с тренировки», он ставит мне фоновой музыкой либо дико популярный трек про бухло и клубешники, либо Ольгу Бузову, либо песенку про попу Ким. Обычно я отвечаю «Паш, поменяй, это же спортивное видео!», на что он отвечает- «Юль, ты не понимаешь, это будет бомба!» 😂🤦🏼♀️ Я продолжаю настаивать на чем-то более нейтральном и он ставит первую попавшуюся песню из Сплайса, типа «ну на». В этот раз я не стала менять Пашин трек, хотя я не поклонница попы Ким 🙈😄 Надеюсь, моя попа твёрже... 💪🏽😂 Ловите видос с ее тренировки и бодрого всем понедельника!!! Всем мотивации! П.с. Как вам трек?))))) #тренировка #xfit @xfitchistieprudi ❤️
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Жить веселее, если ставить себе цели! 🎯 Моя цель на ближайшие три месяца- сделать офигенную форму в 58 кг 😁 (сейчас 64) И соблюдать режим 😈 Мне нельзя: - сладкое/молочное/фастфуд и т.д. - алкоголь («читмил» только с 31 декабря на 1 января, ровно сутки) - ложиться спать после полуночи ))) Нарушаю при вас- отдаю 100 тыс. ₽ (уже чую слежку за собой 😂) Мне можно: - мясо 🤤; - учить английский!!! @olegteam!!! Помогай!!!)))))) - бегать по утрам; - три силовые в неделю + растяжка (Младен @mladen_prelovac , ты мне нужен!!!) И #форма58 не заставит себя долго ждать 🤗 Следите за сториз, я всё буду выкладывать! А лучше- присоединяйтесь и тренируйтесь 😈💪🏽 Ad augusta per angusta ❤️
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Доброе утро, страна! ☀️ Солнышка вам в ленту! ♥️ Новости такие)) Я зарубилась с подругой на 100 000 ₽, что сделаю форму 58 кг к 22 января 🙈 Я столько весила, когда выступала 💪🏽😆 Сейчас 64, жирненькая 😈 От бодифитнеса честно говоря далека 😂 Начинаю с пн 21 окт (естесссственно, по классике) Если кто-то из вас увидит меня где-нибудь в кабаке с бокалом вина или пряником в руке- можете смело подходить и требовать бабла 😂 Всем МОТИВАЦИИ! И хорошего дня! 💋💋💋 #мотивация #будьвформе
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Я соскучилась по вам, мои красно-белые!!!! 🔴⚪️🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰 Там меня даже уже потеряли некоторые 🙈 Сегодня, 26 сентября ждите меня в Парке Легенд! А «Силовой Приём» ждёт своих любимых болельщиков! 💋 Матч Спартак - Автомобилист стартует в 19.30! Кто со мной⁉️ #хкспартак #хоккей #автомобилист #силовойприем
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Мне уже не 20, конечно... даже не 25 😝🙈 Я больше не могу есть и не толстеть, пить и не опухать, не спать всю ночь, а утром встать и провести зарядку на стадионе для нескольких тысяч человек 😜💥 Иногда я парюсь по этому поводу 😂 Жалуюсь подружкам, что «старею», спрашиваю их, где та безбашенная, вечно веселая Юлька, которая не боится ни американских горок, ни кишечных палочек в реке, ни погонять на мотоцикле 😂🤪 С одной стороны, я скучаю по ней, а с другой- мне так нравится мой нынешний возраст... В 29 уже можно многие вещи называть своими именами, не стесняться говорить мужчинам, что тебе нужно в жизни/завтра/сейчас; быть СОБОЙ гораздо легче, потому что в этом возрасте гораздо лучше ощущаешь себя сформировавшейся личностью. 🙌🏽 И такой вот сформировавшейся девушке становится сложно ПРИНЯТЬ такую же сформировавшуюся личность мужчины- негативного опыта за плечами достаточно, чтобы «не войти в то же болото» 🙊 Молодой и дурной девчонке легче вступить в отношения! А ближе к 30 начинаешь взвешивать все «за» и «против», стоит-не стоит (подстраиваться), лучше чувствуешь, «твоё» или «не твоё»))))) Короче, начинаешь больше дорожить своим личным пространством. Да и режим самосохранения работает по полной (отсюда и страх кишечных палочек в реках 😂) В общем, девочки, надо любить себя в любом возрасте! И любой возраст любить в себе 🙌🏽 Тогда не будет внутренней борьбы, а будет только ПРИНЯТИЕ и радость бытия! Правильно говорю, 30-летние?? 😜😄 #любитесебя ❤️ Фото: @razumnyevgeny 📸
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Ну что, встряхнем старым добрым сексизмом?! 🤪 В котором меня в своё время обвиняли “Daily Mirror” и другие европейские СМИ 😂😂😂 ... Не, голеностопы я больше не подворачивала, да и ногти давно не ломала. А вот на массажи хожу регулярно 🤤 По нескольким причинам: 🧡 я девушка ранимая, близко всё к сердцу принимающая. Поэтому мышечных зажимов в моём теле хоть отбавляй. Вот мастера из @asiabeautyspa и отбавляют 🙌🏽 🧡 после пробежек на 10-12 километров просто необходимо механическое расслабление, иначе постоянный тонус просто не даёт мне полностью восстановиться и быть продуктивной 😣 🧡 массаж- это обмен энергией с мастером, поэтому большое значение имеет для меня то, какого пола массажист. Когда хочется «пожестче», я прошу мастера мужчину, а для расслабляющего сеанса- девушку. Женская энергия чувствуется мягче 😉 🧡 ну и в целом это просто ПРИЯТНО. Стараюсь отбросить все мысли и находиться в моменте, прочувствовать каждую часть своего тела. Отсутствие мыслей- это своеобразная медитация, а значит отдых разума ☺️ ... В салонах @asiabeautyspa мне реально нравится и нравилось всегда. Свет, обстановка, сервис- всё как я люблю. Ну и мастера у меня там есть любимые ☺️ Азия, мне у вас безумно кайфово 💋 #asiabeautyspa #массажазия
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Недавно листала инстаграм и наткнулась на какой-то флешмоб среди девушек, которые удалили из груди импланты и на фото держали их в руках с призывом для всех женщин НЕ делать маммопластику, из-за участившихся случаев токсичности имплантов. Учитывая мою ипохондрию, я конечно же подумала «хорошо, что я тогда, давно, так и не сделала грудь». Хотя хотела, но меня постоянно кто-то отговаривал. А сейчас мне как-то вообще параллельно стало на ее размер- «ну маленькая и ладно, значит я способна на что-то большее» 😂 Я знаю, кстати, что среди моих подписчиков много мужчин, и уж они точно выступили бы за натуральность 😜 Хотя, скажите сами- Натуральность или Силикон⁉️ Фото by наиталантливейший @parshunas 📸🍍 #всесвое