Η σαγηνευτική Elina Fedorova

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Είναι από τις πιο εκρηκτικές παρουσίες στο Instagram και κάθε ανάρτησή της σκορπίζει τον ενθουσιασμό. Ο λόγος για την Elina Fedorova, η οποία με τα χαρίσματά της και τις σέξι πόζες της έχει βαλθεί να τρελάνει όλο τον κόσμο.
Η Ουκρανή κάνει διεθνή καριέρα στο μόντελινγκ, αλλά με κάθε ευκαιρία επιστρέφει στη χώρα της στην οποία έχει αδυναμία.
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Which one ? Photo @olyahelga.photography Ребят, откуда вы узнали обо мне, и как давно подписаны, что привлекло в профиле ? 🤗
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Photo @olyahelga.photography 📷 Ребят, на канале вас ждёт новое видео - интервью с @maryleest 🙌🏻
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🧖🏽♀️ Лишая себя отдыха, рассчитывая на то, что мы сделаем больше и достигнем большего, на самом же деле, мы наоборот больше теряем. Креативность и продуктивность напрямую зависит от нашего самочувствия и нашего внутреннего запаса энергии. Например, я лишь вечером проанализировав весь свой день, была удивленна тому, как много всего я сделала, причём на легке и в абсолютно расслабленном состоянии. Да и отражение в зеркале радует меня больше. 🙌🏻Отдых явно пошёл мне на пользу, впредь не хочу жертвовать своим самочувствием ради работы. 🤪
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Ready for vacation 🤪 Этот год стал для меня одним из самых продуктивных. 🙌🏻Я никогда столько не работала, вплоть до того, что за весь год, у нас не было даже недельного отпуска. 🙈 Зато, я реализовала абсолютно все свои планы на 2019 и положила начало нового этапа в своей жизни. Ещё мне кажется, я довольно мало рассказываю о рабочем процессе, некоторым может показаться, что у меня все происходит легко, как по взмаху волшебной палочки.🧚🏻♀️На самом же деле, если бы я рассказывала обо всем, я бы переплюнула многих бизнес блоггеров. 😅