Η Εύη Βατίδου μόνο με το μαύρο κορμάκι της έστειλε την πιο σέξι «καλημέρα»

Η ανάρτηση της έφτιαξε την ημέρα των διαδικτυακών της φίλων

Με έναν διαφορετικό -και σίγουρα αρκετά σέξι – τρόπο θέλησε να στείλει την «καλημέρα» της η Εύη Βατίδου το πρωί της Τρίτης. Το πρώην μοντέλο φορώντας μόνο ένα μαύρο κορμάκι, ποζάρει στο σαλόνι του σπιτιού της, καλημερίζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Good morning it is a lovely sunny day ! It feels like summer but we are still in the winter Καλημέρα σε όλους σας. Υπέροχη μέρα σήμερα, ηλιόλουστη λαμπερή! Να είσαστε όλοι καλά χαρούμενοι και χαμογελαστοί η ζωή είναι ωραία» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε τη σέξι ανάρτησή της.

Η επίμαχη φωτογραφία του πρώην μοντέλου, ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους, με τα σχόλια να δίνουν και να παίρνουν.

