«Φωτιά στα κόκκινα» η Δήμητρα Αλεξανδράκη

View this post on Instagram

•giveaway• Φωτιά στα κόκκινα κορίτσια μου για εσάς το υπέροχο κόκκινο φόρεμα μου από @estante_fashion ♥️ ____________________________________ Για να το αποκτήσετε .. Τα βήματα απλά .. ___________________________________ Like : my photo ___________________________________ Follow: @estante_fashion ___________________________________ Comment : tag 3 friends ___________________________________ Καλή επιτυχία κοριτσάρες ! ☘️ Ο διαγωνισμός λήγει σε 1 εβδομάδα ! ___________________________________ MUA : @leanna_markoglou