Το διαδικτυακό ξέσπασμα της Λάουρα Νάργες

View this post on Instagram

Αυτό προσπαθώ να μου λέω, ότι δε με νοιάζει, δεν με αφορούν τα σχόλια που επικρατούν για την σωματική μου κατάσταση. Όχι όμως πως μου είναι εύκολο, προσπαθώ να έρθω σε μια ισορροπία με μένα σχετικά με αυτό το ζήτημα από τα σχολικά μου χρόνια (βλέπετε, το σωματότυπό μου ήταν πάντα διαφορετικό από αυτό που είχαν οι Γερμανίδες φίλες και συμμαθήτριες μου, πιο «μεσογειακό» θα το πω...). Γι’αυτό λοιπόν, νομίζω πως δεν πρέπει να νοιάζονται ούτε εκείνοι, καλοπροαίρετοι και μη, και να μην ασχολούνται με το τι φαγητό τρώω, πότε, που και γιατί. Είναι το δικό μου κορμί και αποφασίζω εγώ. Ας σταματήσει αυτή η ανάγκη που σώνει και ντε πρέπει να είμαστε όλες και όλοι «κομμάτια» και «κόκκαλο» επειδή θεωρείται αρχικά από τα μίντια και την μόδα ιδανικό ομορφιάς. Το λέω και ας δουλεύω σε αυτόν τον χώρο που δουλεύω. Είμαι αυτή που είμαι προφανώς, «καμπυλωτή» και «μπαμπάτσικη» όπως λένε και πρέπει να είναι οκ. Αν θα αλλάξω κάτι θα το κάνω επειδή μου το επιβάλλει η υγεία μου. Μην αφήνετε κανέναν να μειώνει την αξία σας αν τυχόν διαφέρετε στα κιλά και στους πόντους τις μεζούρας που θέλουν εκείνοι να έχετε. Είμαι μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα 🖤 ___________________________________________<3 #bodyshaming