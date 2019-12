Βγήκε από τα ρούχα της για τη νίκη της Λάτσιο

View this post on Instagram

Non so come mai... ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia @official_sslazio Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato) GRAZIEEEEEEEEE E SEMPRE FORZA LAZIOOOOOOOOOO #supercoppa #supercoppa2020 #supercup #sslazio @senad.lulic #lulic @10_luisalberto #luisalberto #imieiattimi #annafalchi #campioni