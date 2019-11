Έφυγε από την ζωή γνωστός τηλεοπτικός σεφ

Σε ηλικία 59 ετών έφυγε από την ζωή ο βραβευμένος Βρετανός τηλεοπτικός σεφ Γκάρι Ρόουντς.

Η οικογένεια του ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός σεφ άφησε την τελευταία του πνοή στο Ντουμπάι.

Ο σεφ, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Βρετανία, είχε συμμετάσχει στο MasterChef, MasterChef USA αλλά και το Hell’s Kitchen.

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια Ρόουντς ανακοινώνει τον θάνατο του πολυαγαπημένου συζύγου, πατέρα και αδελφού Γκάρι Ρόουντς. Ο Γκάρι πέθανε χτες το βράδυ, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, σε ηλικία 59 ετών. Στο πλευρό του ήταν η πολυαγαπημένη του σύζυγος Τζένι. Η οικογένεια θέλει να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο για τη στήριξή του και να ζητήσει σεβασμό αυτές τις δύσκολες ώρες» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας σύμφωνα με τον Independent.

So sad to hear. Gary Rhodes was a pioneer who inspired so many young cooks. RIP https://t.co/S9pYXCa7uy

Very sad to get a message this morning from Dubai informing me of the brilliant Chef and mentor Gary Rhodes passing last night. What a shining star for British gastronomy. Rest well Chef

— Simon Hulstone (@Hulstone) 27 Νοεμβρίου 2019