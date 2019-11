Γιώργος Λιάγκας: Αυτή είναι η αλήθεια για τον Μάρκο Σεφερλή

«Τα στελέχη του Mega μου έλεγαν: "Θα βάλουμε στο Mega τον Μάρκο Σεφερλή"»

Μια συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκος Σεφερλής ήταν αρκετή για να ανάψουν τα «αίματα» στην εκπομπή «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα».

«Ο Μάρκος Σεφερλής έπαθε Γρηγόρη Αρναούτογλου, είναι ολοφάνερο. Είναι παντού εχθροί που τον κυνηγούν να του κάνουν ζημιά, να τον κρίνουν… Σιγά, τι πέρασε; Τα μαρτύρια του Ταντάλου»; είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Γιώργος Λιάγκας: «Ο άνθρωπος που έχει κάνει επιτυχία, και έχει κάνει μεγάλη επιτυχία ο Μάρκος Σεφερλής, μοιραίο είναι κάποια στιγμή να την ψωνίσει και να την ακούει λίγο. Επί σειρά ετών τον πολεμάει ένα σύστημα, ένα σύστημα ποιοτικών ηθοποιών δεν αποδέχεται τον Μάρκο και αυτή είναι η αλήθεια, γιατί το έχω ζήσει, κάποια κανάλια του έκλειναν τις πόρτες και δεν τις άνοιγαν και μπήκε από κερκόπορτα σε κανάλι και μετά τα κανάλια τον αποδέχτηκαν. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Μάρκο Σεφερλή.

Ο Μάρκος ξαναμπήκε στο παιχνίδι με το Just the Two of Us στο Mega. Τον είχαμε καλεσμένο εμείς και του έκανα εγώ την πρόταση στον αέρα και μέχρι τότε ξέρω πολύ καλά, τα στελέχη του Mega μου έλεγαν «Θα βάλουμε στο Mega τον Μάρκο Σεφερλή»; Και μετά το Mega αναγκάστηκε και έδωσε πρωινό στον Μάρκο Σεφερλή που έκανε κι επιτυχία ο άνθρωπος» είπε.