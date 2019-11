Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τραγουδά Μπομπ Μάρλεϊ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμμετείχε στο challenge «Players Box» του τουρνουά Rolex Paris Masters και έπρεπε να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις που του έθεσαν οι διοργανωτές, αλλά και οι θαυμαστές του.

Πρώτα αποκάλυψε ότι το δεύτερο αγαπημένο του σπορ είναι το πινγκ πονγκ και ότι είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να βγει νικητής σε έναν αγώνα. Μετά ωστόσο κάνοντας πλάκα είπε ότι θα γίνει τραγουδιστής.

Ο ίδιος θέλησε να δείξει τις ικανότητές του στο τραγούδι με το «No woman, no cry» του Μπομπ Μάρλεϊ. ωστόσο όχι μόνο ξέχασε τους στίχους αλλά κατάφερε να αλλάξει και τελείως τον ρυθμό του κομματιού δείχνοντας πως καλά έκανε τελικά και επέλεξε τον αθλητισμό.

Oh SH*T! 🙊@StefTsitsipas gets silly in the #PlayersBox!#RolexParisMasters pic.twitter.com/28u4EOIUST

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) 2 Νοεμβρίου 2019