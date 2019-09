Σε κέντρο αποτοξίνωσης ο James Hetfield των Metallica

Ο κιθαρίστας και περφόρμερ των θρυλικών Metallica James Hetfield παραμένει εθισμένος στις παλιές του «αμαρτίες». Ξανακύλησε στις καταχρήσεις και το συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένες συναυλίες σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, οι Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo με ένα μήνυμά τους, ανακοίνωσαν πως ο 56χρονος μπαίνει σε κέντρο αποτοξίνωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει το tour.

A Note from Lars, Kirk, and Rob

We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.

