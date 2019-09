Εγκαταλείπει το τραγούδι η Νίκι Μινάζ για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της 

Η Αμερικανίδα ράπερ Νίκι Μινάζ αιφνιδίασε σήμερα του θαυμαστές της, ανακοινώνοντας ότι αποσύρεται από την καλλιτεχνική σκηνή για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Η 36χρονη τραγουδίστρια, ηθοποιός και μοντέλο, γνωστή για το προκλητικό στιλ της και τα τραγούδια της όπως το Anaconda, είναι αρραβωνιασμένη με ένα στέλεχος της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, τον Κένεθ Πίτι. Αναμένεται ότι θα παντρευτούν εντός των επόμενων μηνών.

«Αποφάσισα να αποχωρήσω και να μεγαλώσω την οικογένειά μου», έγραψε στο Twitter σήμερα.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019