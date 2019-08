Λάουρα Νάργες: Ποζάρει στην Ταϊλάνδη ως…γοργόνα

Η παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram

Η Λάουρα Νάργες περνάει τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου μακριά από την Ελλάδα.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη και ανεβάζει στο Instagram διάφορες αναρτήσεις από τις διακοπές της. Το μεσημέρι της Δευτέρας η ίδια ανέβασε μια άκρως εντυπωσιακή φωτογραφία στην οποία ποζάρει με την στολή μιας γοργόνας.

«Είδα δύο τύπους από την California να ποζάρουν με αυτή τη στολή στην παραλία... ε και ζήλεψα! Τους ζήτησα να μου τη δανείσουν για λίγο and voila, here I am! Ταϊλανδέζικη γοργόνα!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της.