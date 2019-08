Η Αριάνα Γκράντε εξόργισε τους θαυμαστές της και ζήτησε δημόσια συγγνώμη

Η Αριάνα Γράντε ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με τα social media και οι διαδικτυακοί της φίλοι σε instagram και twitter κατακλύζουν με σχόλια κάθε την ανάρτησή.

Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα, που η τραγουδίστρια σχολιάζει τα post των followers της. Αυτή τη φορά όμως, ένα σχόλιο της την έβαλε σε μπελάδες καθώς εξόργισε τους θαυμαστές της.

Ένας διαδικτυακός φίλος της Αριάνα Γκράντε «ανέβασε» μία φωτογραφία ενός περιοδικού με την JonBenét Ramsey κι ένα caption που έλεγε «Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για covers».

Βλέποντάς το, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Ανυπομονώ να είναι αυτό το αποκριάτικο look σου».

Το σχόλιο αυτό έκανε έξαλλους τους followers της καθώς το κοριτσάκι που απεικονιζόταν στο εξώφυλλο του περιοδικού, ήταν ένα κορίτσι που συμμετείχε σε καλλιστεία και στα 6 της μόλις χρόνια βρέθηκε νεκρό στο υπόγειο της οικογένειάς της από πνιγμό. Η υπόθεση της παραμένει μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστη από την αστυνομία.

Wait WHAT?? an 8-year-old girl who was violently killed, strangled and suffocated cannot be anyone's costume... pic.twitter.com/MwaAXavyBE

Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε, η Αριάνα Γκράντε αναγκάστηκε μέσω του twitter να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το ατυχές της αυτό σχόλιο.

@ivanmoratroya yeah no i deleted it very quickly and understand that it’s not at all funny. this was out of pocket and i sincerely apologize.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) July 29, 2019