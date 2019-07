Ο Όλιβερ Στόουν ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά

Θα αναφέρεται και στις καταχρήσεις που έφερε η επιτυχία σε νεαρή ηλικία

Τα απομνημονεύματά του ετοιμάζει ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Όλιβερ Στόουν.

Το βιβλίο θα επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια του δημιουργού ταινιών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που υπηρέτησε στο Βιετνάμ.

Ο εκδοτικός οίκος Houghton Mifflin Harcourt ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα για τα απομνημονεύματα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη. Το χωρίς τίτλο επί του παρόντος βιβλίο, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2020.

Ο Όλιβερ Στόουν είναι γνωστός για ταινίες όπως Platoon, JFK και Born On the Fourth of July.

Στα απομνημονεύματά του θα μοιραστεί λεπτομέρειες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και τα βήματά του στον κινηματογράφο. Ο βραβευμένος με Όσκαρ πριν από την ηλικία των 35 ετών, θα αναφέρεται επίσης στις «καταχρήσεις που έφερε η μεγάλη επιτυχία σε νεαρή ηλικία» και την πολυτάραχη προσωπική του ζωή.

Ο Όλιβερ Στόουν έχει ιστορία με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι «επανεξετάζει τη ζωή του και αποφάσισε ότι όλες οι αναμνήσεις πρέπει να είναι αγαπημένες, «ευχάριστες ή μη».

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1946, ο Όλιβερ Στόουν μεγάλωσε σε μία εύπορη οικογένεια (ο πατέρας του ήταν χρηματιστής) και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Υπηρέτησε στο Βιετνάμ και επέστρεψε στις ΗΠΑ ως παρασημοφορημένος βετεράνος πολέμου, και ένας άνθρωπος που, όπως έχει πει, άλλαξε για πάντα. "Έκανα τρεις ταινίες για το Βιετνάμ. Έτσι, μπόρεσα να εξορκίσω κάποιους δαίμονες" δήλωσε.