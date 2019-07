Ο Κρις Έβανς «επιτίθεται» στον Ντόναλντ Τραμπ

Επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο ηθοποιός Κρις Έβανς, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως «Κάπτεν Αμέρικα».

Ο ηθοποιός σχολίασε τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Twitter κατά νομοθετών του Δημοκρατικού κόμματος.

Την Κυριακή ο Τραμπ απευθυνόμενος προς τις μαύρες γυναίκες που υπηρετούν στο Κογκρέσο να «επιστρέψουν» στις χώρες τους.

«Αυτός είναι ρατσιστής, χαστουκίστε τον», έγραψε στο Twitter ο Έβανς αναφερόμενος στον Τραμπ.

Στη συνέχεια ο Έβανς κατηγόρησε τον πρόεδρο για «μίσος και ρατσισμό» με στόχο να χειραγωγήσει τους υποστηρικτές του γράφοντας:

«Το μόνο πράγμα που είναι χειρότερο από ό,τι είναι το μίσος και ο ρατσισμός είναι η διατήρηση του μίσους και του ρατσισμού για να κρατήσετε ενεργοποιημένη τη βάση σας σε μία αμείλικτη, οδυνηρά επιφανειακή και συντριπτική προσπάθεια να απαλύνεται τη μόνη αληθινή σας αφοσίωση: να τροφοδοτείται το ακόρεστο εγώ σας».

This is racist, Biff.

The only thing worse than actually being hateful and racist, is casually wielding hate and racism to activate your base in an unrelenting, painfully transparent, and crushingly on-brand effort to soothe your only true devotion: feeding your insatiable ego. https://t.co/WfU1uUp9Ya

— Chris Evans (@ChrisEvans) July 15, 2019