Για να τιμήσει την ταινία «Οταν ο Χάρι γνώρισε την Σάλι» καφέ προσκαλεί πελάτες σε «οργασμό»

Προσκαλεί όλους εκείνους που θέλουν να πάρουν αυτό που πήρε αυτή

Ηταν ο οργασμός που ακούστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην ταινία του 1989 «Οταν ο Χάρι γνώρισε την Σάλι», η θορυβώδης απόδοση από τη Μεγκ Ράιαν της κλιμάκωσης μέχρι την κορύφωση ενός προσποιητού οργασμού ενώ κάθεται σε ένα καφέ της Νέας Υόρκης είναι μία από τις γνωστές σκηνές στην ιστορία του σινεμά.

Το Katz's, το καφέ όπου εκτυλίσσεται η σκηνή οργανώνει σήμερα διαγωνισμό με την ευκαιρία της 30ής επετείου από την προβολή της ταινίας και καλεί «όποιον θέλει να πάρει αυτό που πήρε αυτή» να καθήσει στο ίδιο τραπέζι στο καφέ του Lower East Side και να μιμηθεί τον ψεύτικο παροξυσμό της Μεγκ Ράιαν.

Το Katz's είναι πολύ αγαπητό στους Νεοϋορκέζους από τότε που άνοιξε το 1888. Η οικογενειακή επιχείρηση ειδικεύεται στα τεράστια σάντουιτς με κορν μπιφ και παστράμι και μετά την προβολή της ταινίας έγινε παγκόσμιο τουριστικό αξιοθέατο.

Οι διαγωνιζόμενοι στο Katz's, είτε είναι γυναίκες, άνδρες ή κάτι άλλο, θα πρέπει να βιντεοσκοπήσουν την εμφάνισή τους, να ανεβάσουν στο Ιντερνετ τα βίντεο και να περιμένουν από ένα πάνελ αποτελούμενο από influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επιλέξουν τον νικητή που θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Η πιο γνωστή ατάκα της σκηνής ανήκει σε μία μεσήλικη πελάτισσα που παρακολουθεί έκπληκτη το σόου της Σάλι και λέει στον σερβιτόρο: «Θα πάρω ό,τι πήρε αυτή».

Η ατάκα ανήκει στην μητέρα του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, την Εστέλ Ράινερ, και βρίσκεται στην 33η θέση 100 των πλέον δημοφιλών κινητογραφικών φράσεων όλων των εποχών του American Film Institute, λίγο πίσω από το «Μάζεψε τους συνήθεις υπόπτους» (Round up the usual suspects) από την Καζαμπλάνκα. Στην πρώτη θέση της λίστας η περίφημη, αθάνατη φράση του Ρετ Μπάτλερ από το «Οσα Παίρνει ο Ανεμος»: «Ειλικρινά, αγαπητή μου, δεν δίνω δεκάρα» (Frankly, my dear, I don't give a damn).

Η μεγάλη απήχηση του σόου της Μεγκ Ράιαν στηρίζεται στον τρόπο με τον οποίο η Σάλι ταπώνει τον Χάρι, που τον υποδύεται ο Μπίλι Κρίσταλ, που ισχυρίζεται με υπερβολική αυτοπεποίθηση και επιμένει ότι οι γυναίκες μαζί του ποτέ δεν προσποιούνται οργασμό.

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλοι οι άντρες είναι βέβαιοι ότι αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ σε εκείνους και οι περισσότερες γυναίκες το έχουν κάνει κάποια στιγμή, άρα κάνε τον υπολογισμό», απαντά η Σάλι. Και όταν ο Χάρι επιμένει ότι είναι βέβαιος ότι θα μπορούσε να διακρίνει την διαφορά, η Σάλι αρχίζει, με βογγητά που κλιμακώνονται σε κραυγές, να μιμείται την κλιμάκωση και κορύφωση ενός οργασμού.

«Η Μεγκ Ράιαν ήταν τόσο πειστική - σαν χασάπης του 'εγώ'», λέει ο Μπεν Μάνκιεβιτς του τηλεοπτικού δικτύου Turner Classic Movies . «Αφού παρακολούθησαν αυτήν την σκηνή, όλοι οι άνδρες σταμάτησαν να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους».

Για τον Μάνκιεβιτς, αυτό που κάνει την σκηνή μνημειώδη είναι ο τρόπο με τον οποίο η Μεγκ Ράιαν εγκαταλείπει την κατάσταση της απόλυτης έκστασης, αλλάζοντας αστραπιαία την έκφραση της κορυφαίας ηδονής με το χαμόγελο του θριάμβου που λέει στον Χάρι ότι κάθε γυναίκα είναι απολύτως ικανή να προσποιηθεί οργασμό και με μεγάλη επιτυχία.

«Στην έφερα. Και το ξέρεις ότι στην έφερα. Και τώρα αναρωτιέσαι για κάθε μία προσωπική στιγμή που είχες ποτέ», λέει ο Μάνκιεβιτς. «Είναι η μεγαλύτερη σκηνή θριάμβου στην ιστορία του σινεμά».