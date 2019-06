O Ρόμπερτ Πάτινσον είναι και επίσημα ο νέος Batman

Μετά από εβδομάδες οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι τελικό ο νέος Batman. Ο Βρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός από τους ρόλους του ως βαμπίρ στις ταινίες Twilight θα υποδυθεί ακόμα έναν ήρωα τον Batman.

Ο 33χρονος Πάτινσον «παίρνει» τον ρόλο από τον Μπεν Άφλεκ, του οποίου η θητεία τελείωσε μετά τις απογοητεύσεις του Batman v Superman: Dawn of Justice and Justice League.

Η πρώτη ταινία της σειράς σε σκηνοθεσία Matt Reeves θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2021.

Η Warner Bros επιβεβαίωσε στο Variety την Παρασκευή 31 Μαίου την είδηση ότι ο Πάτινσον ήρθε πρώτος ανάμεσα σε άλλες επιλογές όπως ο Nicholas Hoult .

Η πρόσφατη συνεργασία του με τη Γαλλίδα σκηνοθέτιδα Claire Denis, στο ερωτικό μυστηριώδες μυθιστόρημα Υψηλή ζωή, του πρόσθεσε θετικά σχόλια για την ερμηνεία του.

