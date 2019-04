Η Κιμ Καρντάσιαν δεν θέλει να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ

«Θα ήταν ίσως η πιο αγχωτική δουλειά στον κόσμο και δεν νομίζω ότι είναι για μένα»

Σε μια νέα συνέντευξή της στους New York Times, η Κιμ Καρντάσιαν, πρωταγωνίστρια του «Keeping Up With The Kardashians», αποκάλυψε ότι δεν θα διεκδικούσε το προεδρικό αξίωμα των ΗΠΑ.

«Όχι, δεν το νομίζω» απάντησε. «Θα ήταν ίσως η πιο αγχωτική δουλειά στον κόσμο και δεν νομίζω ότι είναι για μένα» τόνισε απαντώντας αν σκέφτεται να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία της στη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης.

Η Κιμ που σύντομα θα γίνει για τέταρτη φορά μητέρα, είναι παθιασμένη με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης των ΗΠΑ και έφτασε μέχρι τον Λευκό Οίκο, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με θέμα τη θανατική ποινή της Άλις Τζόνσον, η οποία εξέτιε ποινή φυλάκισης από το 1996 για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα να αποφυλακιστεί υπό όρους η Τζόνσον.

Ο παρουσιαστής του CNN, Βαν Τζόουνς έχει ρωτήσει παλαιότερα την Καρντάσιαν αν θα διεκδικήσει την προεδρία.

«Ω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ακόμη και στο μυαλό μου», είπε. «Υποθέτω ότι ποτέ δεν λέω “ποτέ”, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει το "Η Κιμ υποψήφια". Δεν είναι αυτό, στο οποίο βρίσκομαι, αυτό που θέλω. Θέλω μόνο να βοηθήσω, ξεκινώντας από ένα άτομο τη φορά. Νομίζω ότι μερικές φορές αν περισσότεροι άνθρωποι απλώς βάλουν στην άκρη τα προσωπικά τους συναισθήματα και μιλήσουν για πραγματικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν, τότε μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα» τόνισε.

Μπορεί να μην γίνει πρόεδρος η Κιμ Καρντάσιαν, θα μπορούσε όμως να γίνει πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Ο σύζυγός της, Αμερικανός ράπερ, Κάνιε Γουέστ έχει δηλώσει στο παρελθόν, το 2015, στη διάρκεια της τελετής των Μουσικών Βραβείων του MTV- Video Music Award,s ότι θα ήθελε να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2020.

«Και ναι, όπως ίσως θα μπορούσατε να μαντέψατε από αυτή τη στιγμή, αποφάσισα το 2020 να είμαι υποψήφιος πρόεδρος» δήλωσε ο Γουέστ κατά τη διάρκεια της 11λεπτης ομιλίας του διάρκειας. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς του, μάθαινε τα σχέδιά του.

Στη συνέντευξή η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρθηκε και στο τέταρτο παιδί τους που θα έρθει στον κόσμο από την ίδια παρένθετη μητέρα που γέννησε την κόρη τους, Σικάγο.

«Σε μία κατάσταση τρέλας προσπαθώ να ετοιμάσω το δωμάτιο», δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν στους New York Times. «Είναι τρέλα, αλλά η καλύτερη τρέλα» είπεΗ