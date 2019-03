Η Βασίλισσα Ελισάβετ έκανε το πιο ξεχωριστό δώρο στην Μέγκαν Μαρκλ για την Ημέρα της Γυναίκας

Η βασίλισσα Ελισάβετ όπως όλα δείχνουν έχει αδυναμία στην Μέγκαν Μαρκλ. Για αυτό και σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας την «διόρισε» ως Αντιπρόεδρο της Κοινοπολιτείας.

Το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε, σήμερα τα εκπληκτικά αυτά νέα και σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Η ανακοίνωση είχε ως εξής: «Η Δούκισσα του Σάσεξ θα γίνει σήμερα Αντιπρόεδρος της Κοινοπολιτείας της Βασίλισσας. Η Βασίλισσα δίνει το δικαίωμα στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ να χρηματοδοτεί και να συνδέει νέους ηγέτες σε όλο τον κόσμο που οδηγούν θετικές κοινωνικές αλλαγές, εξυπηρετώντας τις κοινότητές και προσφέροντας ελπίδα, εργασία και ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης σε άλλους ».

«Σε αυτή τη νέα θέση, η Δούκισσα θα επιβλέπει και θα ενισχύει τις συνεργασίες με τους νέους σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία και ειδικότερα αυτές που στηρίζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια» .

Η ανακοίνωση έγινε μόλις λίγα λεπτά πριν η Μέγκαν Μαρκλ, συναντηθεί με κορυφαίες προσωπικότητες και φεμινίστριες για την ημέρα της γυναίκας.

On #InternationalWomensDay The Duchess of Sussex has become Vice-President of The Queen’s Commonwealth Trust.

The @QueensComTrust, of which The Queen is Patron and The Duke of Sussex is President, exists to champion, fund and connect young leaders around the world #TeamQCT https://t.co/TWW19e6fsv

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 Μαρτίου 2019