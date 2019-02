Πέθανε ο πρώην ντράμερ των Cure, Άντι Άντερσον

Έφυγε από τη ζωή ο Άντι Άντερσον πρώην ντράμερ των Cure, του Iggy Pop και πολλών ακόμα θρυλικών ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής σε ηλικία 62 ετών.

Μόλις πριν μια εβδομάδα, ο ίδιος είχε κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook που μοιραζόταν το γεγονός πως πάσχει από καρκίνο στο τελευταίο στάδιο.

Ιδρυτικό μέλος των Cure, o Lol Tolhurst επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του Άντερσον στο Twitter.

«Ο Άντι Άντερσον ήταν ένας πραγματικός κύριος και ένας σπουδαίος μουσικός με μία ιδιόμορφη αίσθηση του χιούμορ που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, μια απόδειξη για το όμορφο πνεύμα του στο τελευταίο ταξίδι. Είμαστε ευλογημένοι που τον γνωρίσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.

— Lol Tolhurst (@LolTolhurst) 26 Φεβρουαρίου 2019