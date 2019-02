Κατηγορούν τον Ράιαν Άνταμς για σεξουαλική παρενόχληση

Τουλάχιστον επτά γυναίκες καταγγέλλουν τον διάσημο τραγουδιστή και συνθέτη

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης Ράιαν Άνταμς κατηγορείται από πολλές γυναίκες για ψυχολογική βία και λεκτική κακοποίηση, καθώς και ότι υποσχόταν να προωθήσει την καλλιτεχνική καριέρα τους, με σκοπό να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους.

Στην έρευνα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα New York Times, παρουσιάζεται ένα μοτίβο χειριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους του 44χρονου σταρ της εναλλακτικής ροκ. Μεταξύ των κατηγόρων του είναι και η πρώην σύζυγός του, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μάντι Μουρ.

Μια άλλη γυναίκα ισχυρίστηκε, ότι πριν από 6 χρόνια, όταν ήταν περίπου 14 ετών, ο Άνταμς της έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου και ότι της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, σε επικοινωνία που είχαν μέσω του Skype. Η εφημερίδα βασίζεται στις μαρτυρίες επτά γυναικών, δέκα συνεργατών και στις διαδικτυακές επικοινωνίες του σταρ.

Σύμφωνα με την New York Times, ο Άνταμς, που υπήρξε πολλές φορές υποψήφιος για βραβείο Grammy, συνέχιζε επί μήνες την επικοινωνία του με τη 14χρονη, η οποία ήταν τότε επίδοξη μπασίστρια. Ο ρόκερ πρότεινε σε καλλιτέχνιδες να προωθήσει την καριέρα τους, για να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί τους.

Όταν κάποια αρνιόταν, της ασκούσε ψυχολογική πίεση και την παρενοχλούσε με μηνύματα στο κινητό ή στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Η μουσική είναι μέσο ελέγχου για αυτόν», εξήγησε η πρώην σύζυγός του, Μάντι Μουρ, η πρωταγωνίστρια της σειράς This is Us.

Ο ίδιος ο Άνταμς διαψεύδει τις κατηγορίες αυτές, ωστόσο ζήτησε συγγνώμη. «Δεν είμαι τέλειος, έχω κάνει πολλά λάθη» ανέφερε στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Σε αυτούς που ενδέχεται να πλήγωσα, έστω και άθελά μου, ζητώ ειλικρινά και ανεπιφύλακτα συγγνώμη. Όμως αυτό που παρουσιάζεται στο άρθρο είναι απίστευτα ανακριβές. Δεν θα είχα ποτέ ανάρμοστες επαφές με κάποιαν που θα γνώριζα ότι ήταν ανήλικη. Τελεία και παύλα», συμπλήρωσε.