Έκανε τατουάζ στα Ιαπωνικά που μεταφράστηκε ως… «ψησταριά»

Την περασμένη Τρίτη, η Αριάνα Γκράντε έφυγε περιχαρής από στούντιο τατουάζ, ικανοποιημένη για το αποτέλεσμα μέχρι που ανακάλυψε τι πραγματικά σημαίνει η φράση που «χτύπησε».

Η μικροσκοπική ποπ σταρ, ζήτησε και άρα αυτό πίστευε πως θα πήρε, ένα tattoo με τη φράση «7 Rings» (Εφτά Δακτυλίδια) στα ιαπωνικά και ανέβασε την φωτογραφία στο Twitter αλλά κάτι... υπέροχοι τύποι που γνωρίζουν τη γλώσσα, την απάντησαν πως αυτό που της έφτιαξαν σημαίνει κάτι άλλο: στην πραγματικότητα σημαίνει «ψησταριά»!

Η 25χρονη Αμερικανίδα, θέλησε να τιμήσει με την εν λόγω δερματοστιξία το τραγούδι της «Seven Rings», «χτυπώντας» στην παλάμη της τα ιαπωνικά ιδεογράμματα 七輪. Αν και το πρώτο ιδεόγραμμα, πράγματι σημαίνει επτά, και το δεύτερο δαχτυλίδια όταν συνδυαστούν μαζί έχουν μια τελείως διαφορετική ερμηνεία.

for those who are confused, ariana grande got a tattoo on her hand in japanese intended to spell out “7 rings” and posted it on instagram (now deleted), but japanese people in the comments started saying how the REAL translation is bbq grill pic.twitter.com/rF0NvEa9Yv

— Alice (@alice2096) 30 Ιανουαρίου 2019