Πρόσφεραν 20.000 δολάρια σε παίκτρια ελληνικού ριάλιτι για ένα βράδυ μαζί της

Η ανήθικη πρόταση που δέχθηκε η μελαχρινή παίκτρια

Την γνωρίσαμε μέσα από το ριάλιτι παιχνίδι της αγάπης, Power of Love. Η Άννα Λορένη, μπήκε στο παιχνίδι για να βρει την αγάπη. Αυτό όμως που θα ακολουθούσε μετά το τέλος του παιχνιδιού σίγουρα δεν το περίμενε.

Η όμορφη μελαχρινή είδε τις μετοχές της και τη δημοτικότητα της να ανεβαίνει κατακόρυφα. Το ότι έγινε ευρέως γνωστή όμως, έχει και τα αρνητικά του.

Η Άννα δέχθηκε ανήθικη πρόταση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram και η ίδια δημοσίευσε το μήνυμα που έφτασε στα εισερχόμενα της, μέσω Instastories. Το μήνυμα ήταν στα αγγλικά και έγραφε: «Εργάζομαι ως booker και ψάχνω για νέα όμορφα κορίτσια, όπως εσείς, θέλετε να συμμετάσχετε στην ομάδα μου; Ένας από τους πελάτες μου θα ήθελε πολύ να σας προσκαλέσει για ένα πολυτελές Σαββατοκύριακο στη βίλα του. Θα του κρατήσετε συντροφιά και θα σας ανταμείψει με 20.000 δολάρια. Όλα τα άλλα έξοδα καλυμμένα! Σας ενδιαφέρει αυτό;».

Η Άννα Λορένη όμως, ευγενική πάντα, του απάντησε: «Κατάλαβα. Ευχαριστώ για την προσφορά, αλλά η πορνεία δεν είναι αυτό που κάνω για να ζήσω» κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

Η πρώην παίκτρια του Power of Love δημοσίευσε τη συνομιλία τους σχολιάζοντας: «Έχω πάρει τόσα μηνύματα για το ποστ, απίστευτο. Για όσους δεν καταλάβετε κάποιος προσφέρει 20 χιλιάδες δολάρια για ένα Σαββατοκύριακο μαζί μου. Welcome to the jungle».