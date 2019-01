Η Μελάνια Τραμπ σπάει τη σιωπή της!

Στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεινε δύο χρόνια ως ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Κυριακή, η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, γιόρτασε δύο χρόνια στο Λευκό Οίκο, μοιράζοντας μια εμβληματική αναδρομική φωτογραφία του του αγκαλιασμένου προεδρικού ζεύγους πάνω στην «προεδρική σφραγίδα».

Η Πρώτη Κυρία δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Twitter, μαζί με το μήνυμα: «Ήταν δύο αξέχαστα χρόνια στον Λευκό Οίκο. Με τιμά το να υπηρετώ αυτό το μεγάλο έθνος!» Ο Τραμπ απάντησε επίσης στο tweet της Μελάνια και επαίνεσε τη σύζυγό του γράφοντας: «Μια πραγματικά μεγάλη Πρώτη Κυρία που δεν λαμβάνει τους επαίνους που της αξίζουν!»

Η Μελάνια Τραμπ έχει να εμφανιστεί δημοσίως από τις 26 Δεκεμβρίου, όταν επισκέφθηκε με τον άνδρα της Αμερικανούς στρατιώτες στη βάση του Ράμσταϊν στη Γερμανία, κατά την επιστροφή τους από ένα αιφνιδιαστικό ταξίδι στο Ιράκ. H απουσία της προκάλεσε ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χρήστες να διερωτώνται «που είναι η Μελάνια».

It has been an unforgettable two years in the @WhiteHouse. I am honored to serve this great nation! 🇺🇸 pic.twitter.com/C05gMotmX2

— Melania Trump (@FLOTUS) January 20, 2019