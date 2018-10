Πώς ο Μίκυ Μάους έφερε ξανά κοντά Ράιαν Γκόσλινγκ και Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Επανασυνδέθηκαν στην εκπομπή της Έλεν ΝτιΤζένερις χάριν του παιδικού μουσικοχορευτικού σόου όπου ξεκίνησαν

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απόλαυσαν μία μίνι επανασύνδεση του Mickey Mouse Club, της μουσικοχορευτικής εκπομπής που φιλοξενούσε παιδιά-ταλέντα, στο σόου της Έλεν ΝτιΤζένερις.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «First Man» θυμήθηκε τις μέρες που εμφανιζόταν στο τηλεοπτικό σόου «The Mickey Mouse Club» μαζί με τις «ασυνήθιστα ταλαντούχες» Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Κριστίνα Αγκιλέρα, όπως σημείωσε. Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα παρασκήνια του «The Ellen DeGeneres Show».

«Κανείς από εμάς δεν μπορούσε να θυμηθεί (την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε), κάτι που νομίζω δείχνει, ότι έχει περάσει αρκετός καιρός» δήλωσε ο Γκόσλινγκ αναφερόμενος στο reunion. «Θυμάμαι όταν πήγαμε πρώτη φορά (στο The All New Mickey Mouse Club), τα παιδιά ερμήνευαν το ένα μετά το άλλο» είπε ο Γκόσλινγκ και πρόσθεσε ότι ήταν η Κριστίνα Αγκιλέρα και στη συνέχεια η Μπρίτνεϊ και ότι σκέφτηκε «εντάξει, είναι ασυνήθιστα ταλαντούχες». «Είχα συνηθίσει να δουλεύω με ταλαντούχους ανθρώπους, αλλά αυτό ήταν ένα άλλο επίπεδο» είπε.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε, ποιο ήταν το δικό του ταλέντο απάντησε: «Είμαι Καναδός». Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, η Κέρι Ράσελ και ο Τζέι Σ. Τσέιζιζ ήταν μεταξύ των διάσημων Mouseketeers, που αναδείχθηκαν ως παιδιά-θαύματα από το «Mickey Mouse Club» τη δεκαετία του 1990.