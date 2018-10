Το μωρό της Μέγκαν Μαρκλ ίσως έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τη Βασίλισσα Ελισάβετ

Η Δούκισσα του Sussex, Μέγκαν Μαρκλ, είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Kensington.

Η επίσημη ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η αυτού μεγαλειότητα ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι η δούκισσα του Σάσεξ περιμένει παιδί την άνοιξη του 2019. Το πριγκιπικό ζευγάρι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έχει λάβει από όλο τον κόσμο μετά το γάμο τους το Μάιο και είναι στην ευχάριστη θέση να να μοιραστούν τα ευχάριστα νέα με τους πολίτες».

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

