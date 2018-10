Θα δώσει ο αγοραστής τα 1,18 εκατ. € παρά τον κατεστραμμένο πίνακα του Banksy

O πίνακας «Κορίτσι με Μπαλόνι» έγινε λωρίδες από τον καταστροφέα

Θα καταβάλλει το ποσό των 1,18 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. στερλίνες), η γυναίκα που αγόρασε την περασμένη εβδομάδα τον πίνακα του αινιγματικού καλλιτέχνη Banksy, ο οποίος αυτοκαταστράφηκε αμέσως μετά την πλειοδότησή του στο Λονδίνο, επιβεβαίωσε χθες πως θα καταβάλλει το τίμημα του έργου στον στον Οίκο δημοπρασιών Sotheby's .

O πίνακας «Κορίτσι με Μπαλόνι» (Girl With Balloon), ναι μεν έγινε λωρίδες από τον καταστροφέα εγγράφων που ο καλλιτέχνης είχε εφαρμόσει στο πίσω μέρος της κορνίζας, αλλά ακριβώς τα κομμάτια τούτα του πίνακα θεωρείται πλέον πως αποτελούν ένα νέο έργο, που ο ίδιος ο Banksy έχει ονομάσει Love is in the Bin (Η αγάπη είναι στον σκουπιδοτενεκέ).

Η γυναίκα που αγόρασε το έργο είναι μία "ευρωπαία συλλέκτρια" με μακρά συνεργασία με τον συγκεκριμένο Οίκο δημοπρασιών, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Sotheby's, που απέφυγαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά της.

«Όταν το σφυρί σήμανε την τελική πράξη της δημοπράτησης του πίνακα, την περασμένη εβδομάδα, αρχικά συγκλονίσθηκα, όπως σταδιακά άρχισα να αντιλαμβάνομαι πως μόλις είχα κάνει δικό μου έναν σταθμό στην ιστορία της τέχνης», τονίζει η ίδια η αγοράστρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Sotheby's. Ο Οίκος προσθέτει επίσης πως το ξαναβαπτισμένο έργο του Banksy θα εκτεθεί για το κοινό στα τέλη της επόμενης εβδομάδας στην έδρα του Sotheby's, στην οδό Νιου Μποντ Στριτ του Λονδίνου.

Η «αναπάντεχη περφόρμανς» του Banksy «μετατράπηκε αυτοστιγμής σε ένα μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία της Τέχνης», υπογραμμίζει ο Sotheby's, που θεωρεί ότι αυτή «ήταν η πρώτη φορά που ένα νέο έργο τέχνης δημιουργείται κατά τη διάρκεια μίας δημοπρασίας».

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν πως με το κόλπο γκρόσο του Banksy, η αξία του έργου του έχει διπλασιασθεί στην παγκόσμια αγορά της τέχνης, εξαιτίας ακριβώς της έκπληξης που προκάλεσε η αυτοκαταστροφή του.