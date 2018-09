Tο ακριβότερο ουίσκι του κόσμου κοστίζει περισσότερο από 52.000 ευρώ το ποτήρι

Ένα σπάνιο Macallan 60 ετών συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα για το ακριβότερο ουίσκι που πουλήθηκε ποτέ, πιάνοντας 872.000 ευρώ (1,01 εκατ. δολάρια) σε δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Χονγκ Κονγκ τον Μάιο του 2018.

Το αστείο της ιστορίας μας είναι πως το ρεκόρ διάρκεσε για πολύ λιγότερο απ’ όσο υπολόγιζε ο συλλέκτης. Καθώς λίγες ώρες αργότερα στην ίδια δημοπρασία ένα δεύτερο μπουκάλι Macallan 1926 έπιασε 1,1 εκατ. δολάρια (950.000 ευρώ)!

Αμφότερα χτύπησαν διπλάσια σχεδόν τιμή από τις εκτιμήσεις των ειδικών. Οι δύο φιάλες ανήκουν σε μια φουρνιά 12 μπουκαλιών που κυκλοφόρησαν το 1986, έπειτα από 60 χρόνια παλαίωσης δηλαδή.

This super rare bottle of 60-year-old Macallan whisky just sold for $1.01 million at auction (twice the highest estimate). That's about $60,000 a glass. https://t.co/Z2bxNs0vFd pic.twitter.com/DAESg5mLqy

