Ziggy’s: Μπαρ με θέμα τον Ντέιβιντ Μπάοουι ανοίγει στο Λονδίνο

Διακόσμηση και ποτά εμπνευσμένα από τη ζωή και τη μουσική του θρύλου της ροκ

Ένα νέο κοκτέιλ μπαρ με θέμα τον θρύλο της ροκ, Ντέιβιντ Μπόουι θα ανοίξει σύντομα στο Λονδίνο. Το μπαρ θα φέρει το όνομα Ziggy's και θα λειτουργήσει από τις 20 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Hotel Café Royal, στην ίδια τοποθεσία όπου ο Μπόουι φιλοξένησε το πάρτι «Last Supper» (Ο Μυστικός Δείπνος) το 1973 για να αποχαιρετήσει την περσόνα του Ziggy Stardust.

Το Ziggy θα διακοσμηθεί με φωτογραφίες από εκείνη τη βραδιά, στην οποία παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, οι Λου Ριντ, Μικ Τζάγκερ, Μπάρμπρα Στρέιζαντ από το φακό του διάσημου φωτογράφου Μικ Ροκ και θα «στεγάσει» επίσης και ένα jukebox του τραγουδιστή.

Στο μπαρ, σύμφωνα με το NME, θα προσφέρονται ποτά εμπνευσμένα από το άλμπουμ του Μπόουι του 1972 «The Rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» συμπεριλαμβανομένων των κοκτέιλ «Tigers on Vaseline» (από στίχο του τραγουδιού Hang on to Yourself), «Darkness and Disgrace» και «Lady Stardust».

«Κάθε ποτό περιλαμβάνει λικέρ και διακοσμήσεις, όλα αφιερωμένα στη ζωή του Μπόουι και του εκκεντρικού χαρακτήρα του και την αλλαγή που έφερε στη δεκαετία του '70 όχι μόνο στη μουσική αλλά στη ζωή» δήλωσε ο Φάμπιο Σπινέτι, διευθυντής των μπαρ του ξενοδοχείου.