Γιατί η Αρίθα Φράνκλιν πάντα κρατούσε την τσάντα της στη σκηνή

Την σπουδαία Aretha Franklin θα τη θυμόμαστε για πολλά πράγματα: τη δύναμη της φωνής της, την επιρροή της, το θρυλικό της στυλ... και το γεγονός ότι δεν αποχωρίζονταν ποτέ την τσάντα της.

Ο αμερικανικός τύπος ανακάλυψε, μετά τον θάνατό της, γιατί η διάσημη τραγουδίστρια κρατούσε μαζί της την τσάντα. Το έγραψε ο δημοσιογράφος David Remnick στο περιοδικό «New Yorker»: η ίδια η Aretha Franklin του είχε εξηγήσει ότι η τσάντα που κρατούσε περιείχε τα χρήματα που είχε λάβει για την εμφάνισή της. Η βασίλισσα της soul μουσικής, πράγματι, δεν ανέβαινε στη σκηνή αν δεν είχε πληρωθεί.

An accessory style icon Aretha Franklin & her purse a thread: pic.twitter.com/fgHbSWTZbq

Ο παρουσιαστής Travis Smiley, φίλος της διάσημης τραγουδίστριας, εξήγησε το λόγο:

«Είχε δει τόσες φορές τον Ray Charles και τον B.B. King να τραγουδάνε και να μένουν απλήρωτοι. Όταν τελείωναν, δεν τους πλήρωναν ή κάποιες φορές τους κρατούσαν τα χρήματα στο τέλος, με διάφορες δικαιολογίες. Ήταν η δεκαετία του ‘50 στην Αμερική και τα πράγματα ήταν τότε άγρια. Η Aretha δεν ήθελε να την πιάνουν κορόιδο. Κανείς δεν μπορούσε να μην σέβεται, έτσι το έβλεπε».

Aretha and Chanel (get into that white Chanel purse with the sequin cc logo) pic.twitter.com/wAtgNr9lUm

