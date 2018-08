Ποια Αρίθα Φράνκλιν; Η Μαντόνα απέδωσε φόρο τιμής στη… Μαντόνα

Η βασίλισσα της ποπ θέλησε να αποδώσει τιμές στη βασίλισσα της σοουλ Αρίθα Φράνκλιν που απεβίωσε στις 16 Αυγούστου σε ηλικία 76 ετών. Όμως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη σκηνή των βραβείων του MTV, η Μαντόνα μάλλον μπέρδεψε τις... βασίλισσες και μίλησε για τον εαυτό της. Κάτι που αρκετοί χρήστες στο διαδίκτυο δεν είδαν με καλό μάτι...

Ο θρύλος της μουσικής, η 60χρονη Μαντόνα, ανέβηκε στη σκηνή προκειμένου να παραδώσει το βραβείο για το «Βίντεο της χρονιάς» στην Cambila Cabello, όταν άρχισε να μιλάει για τον πρόσφατο χαμό της Φράνκλιν.

«Η Αρίθα Φράνκλιν άλλαξε την πορεία της ζωής μου. Έφυγα από το Ντιτρόιτ όταν ήμουν 18 ετών, με 35 δολάρια στην τσέπη. Το όνειρό μου ήταν να πετύχω ως επαγγελματίας χορεύτρια. Έπειτα από προσπάθεια ετών και άφραγκη, αποφάσισα να κάνω οντισιόν σε μουσικά θέατρα», είπε απευθυνόμενη στο κοινό και συνέχισε «δεν είχα το όνειρο να γίνω τραγουδίστρια, αλλά το κυνήγησα. Με απέρριπταν σε κάθε οντισιόν - δεν ήμουν πολύ ψηλή, δεν ήμουν πολύ όμορφη, δεν έφτανα τις οκτάβες... Και τότε, έμαθα ότι μια γαλλική ντίσκο ζητούσε κοπέλες για φωνητικά και χορεύτριες για παγκόσμια περιοδεία και σκέφτηκα "γιατί όχι;". Το χειρότερο που θα μπορούσε να μου συμβεί, θα ήταν να κατέληγα πάλι άφραγκη ή να έκλεβαν (...). Οπότε, εμφανίστηκα μπροστά σε δυο παραγωγούς. Ο χορός πήγε περίφημα ενώ αργότερα με ρώτησαν αν έχω ετοιμάσει κάποιο τραγούδι. Πανικοβλήθηκα. Έπρεπε να σκεφτώ γρήγορα. Ευτυχώς, ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμ ήταν το Lady Soul της Αρίθα Φράνκλιν. (...). Θα αναρωτιέστε γιατί σας λέω αυτή την ιστορία. Γιατί τίποτα από αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε η βασίλισσα της σόουλ. Η Φράνκλιν με οδήγησε σε αυτό που είμαι σήμερα και ξέρω πως επηρέασε πολλά άτομα που βρίσκονται σήμερα εδώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Αρέθα, που μας ενδυνάμωσες όλους. Να ζήσει η βασίλισσα!».

Το... παραλήρημα για εκείνη, δεν άρεσε σε μεγάλη μερίδα του κοινού το οποίο την σχολίασε αρνητικά στα social media, με σχόλια του τύπου «Η Μαντόνα ξέρει ότι δεν πέθανε;».

MTV: We'd like you to give a tribute to Aretha Franklin

Madonna: Great, so this is how I got my career started...

MTV: No, no, a tribute to Aretha

Madonna: So I said "bitch, I'm Madonna"

MTV: This isn't about you madge

Madonna: Look at my African jewelry #VMAs

— lgreene91 (@lgreene91) 21 Αυγούστου 2018