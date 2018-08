Η Σερ τραγουδάει το θρυλικό Gimme!Gimme! Gimme! των ΑΒΒΑ

Η ίδια η σταρ δημοσίευσε ένα απόσπασμα από το βίντεο

Μετά την εμφάνισή της στην ταινία «Mamma Mia! Mia! Here We Go Again», η Σερ... γλυκάθηκε και ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ολόκληρο άλμπουμ με διασκευές των Abba.

Το «Dancing Queen» θα κυκλοφορήσει στις 28 Σεπτεμβρίου και η ίδια η σταρ δημοσίευσε ένα απόσπασμα από βίντεο για το πρώτο single του άλμπουμ, «Gimme!Gimme! Gimme!».

«Πάντα μου άρεσαν οι Abba και είδα το μιούζικαλ Mamma Mia στο Μπρόντγουεϊ τρεις φορές» είπε η Σερ. «Μετά τα γυρίσματα του "Mamma Mia! Here We Go Again", θυμήθηκα τα σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια που έγραψαν και άρχισα να σκέφτομαι, γιατί δεν ηχογραφώ ένα άλμπουμ με τη μουσική τους; Ήταν πιο δύσκολο απ΄όσο φαντάστηκα να τραγουδήσω τα τραγούδια, αλλά είμαι τόσο ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα» ανέφερε.

Στο νέο άλμπουμ της συμπεριλαμβάνονται τα τραγούδια των ABBB, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), The Name Of The Game, SOS, Waterloo, Mamma Mia, Chiquitita, Fernando, The Winner Takes It All και One Of Us.